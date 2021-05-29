 

Россиянам пообещали первое за 50 лет кольцеобразное солнечное затмение

29.05.2021, 8:36, Новости дня
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Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в Якутии – кольцеобразное затмение, рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Угольников рассказал, что ближайшее затмение случится 10 июня, «частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока», передает РИА «Новости».

«В Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко», – добавил ученый.

По его словам, при такой затененности Солнца на Земле не будет потемнения, и если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит.

Максимум затмения наступит в 14.27 мск.

Больше повезет жителям северо-востока Якутии: там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

«Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», – сказал Угольников.

Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Российский спутник сфотографировал суперлуние.



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