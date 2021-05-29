Ученые заявили о нарциссизме как о значительном факторе риска агрессивного и насильственного поведения

Американские исследователи провели глобальный анализ большого количества профильных исследований, посвященных изучению одного из расстройств человеческой психики – нарциссизма. По результатам аналитической работы исследователи связали упомянутое психическое отклонение с повышенным риском агрессии и проявления насилия.

В процессе научной работы ученые, представляющие Университет Огайо (США), изучили результаты 437 независимых исследований, охвативших в общей сложности более 123 тысяч человек в разных странах мира. Данные изыскания проводились в период с 1985 по 2020 годы, а возрастной диапазон участников составил от 8,3 до 61,7 года. При оценке специалисты использовали набор из четырех критериев включения: определенная степень нарциссизма, его индивидуальность, мера агрессии, а также запрет на изучение отклонения среди детей младше семи лет. В результате после проведения всех аналитических выкладок выяснилось, что совокупность нарциссических расстройств связана как с агрессией, так и с насилием. При этом условия провокации существенно способствовали повышению агрессивности исследуемых, однако даже при отсутствии повода “нарциссы” вели себя весьма недружелюбно. Примечательно, что указанные выводы были актуальны для всех участников экспериментов вне зависимости от гендерной принадлежности, возраста, территории проживания и даже уровня образования.

Ученые напомнили, что нарциссическим расстройством психики считается такое психическое отклонение, при котором человек одержим своей уникальностью, убежден в наличии своего превосходства на другими людьми и всегда ожидает проявлений безусловного восхищения от окружающих. Согласно научных предположений, нарциссизму свойственны как умеренные, так и патологические проявления. В частности, первый тип упомянутого отклонения, иначе называемый субклиническим, характеризуется ощущением собственной грандиозности, права на власть и успех. В свою очередь, наличие патологии уже обусловлено появлением клинически значимых проблем с психическим здоровьем – депрессии, стремления к причинению вреда себе и окружающим, агрессивности и склонности к насильственным действиям. Материалы научной работы были опубликованы в Psychological Bulletin.

Источник: nplus1.ru