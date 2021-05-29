29 мая окккупанты на Донбассе открывали огонь 12 раз, ранен украинский военный – штаб ООС

“Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного – из гранатометов различных систем. В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с беспилотника было сброшено два выстрела ВОГ-17. Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя – еще и из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие”, – говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украиснкий военнослужащий был ранен.

“Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное”, – добавили в штабе.

По данным пресс-центра, вблизи населенного пункта Пивничное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

“На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь”, – говорится в сообщении.

С начала суток 29 мая обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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