В Украине за сутки подтвердили почти 3,1 тыс. случаев COVID-19

Среди заболевших – 144 ребенка и 55 медиков.

Умерло за сутки 156 пациентов с COVID-19, выздоровело 10 199 человек, а 1039 заболевших госпитализированы.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 199 769 случаев COVID-19, умерло 50 388 человек, выздоровело 2 030 415 заболевших.

28 мая в Украине провели 57 384 тестирования на коронавирус, из которых 25 401 – методом ПЦР, 10 963 – методом ИФА, а также 21 020 – экспресс-тестами на антген. С начала эпидемии в стране провели более 10,1 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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