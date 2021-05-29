В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получило уже более 1 млн человек
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9785 человек получили первую дозу, еще 7030 были привиты второй дозой и завершили вакцинацию.
С начала кампании в Украине 1 008 859 человек получили первую прививку от коронавируса.
“Из них получили одну дозу – 1 008 857 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 1 132 821 прививка”, – сообщили в Минздраве.
28 мая в Украине работали 273 мобильные бригады и 354 прививочных пункта.
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1862219227274507
Контекст:
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.
В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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