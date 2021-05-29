 

ES – Япония и МОК полны решимости провести Олимпиаду, несмотря на продление чрезвычайного положения

29.05.2021, 8:22, Новости дня
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Японские власти продлили режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в Токио и других регионах на 20 дней. Но, несмотря на непростую ситуацию в местных больницах и рост случаев заболевания, власти страны и Международный олимпийский комитет продолжают настаивать на проведении Игр в июле, пишет Evening Standard.


Reuters

Япония продлила чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Токио и других регионах на 20 дней. В результате проведение Олимпийских игр в стране, которые уже переносились на год, вновь оказывается под вопросом, пишет Evening Standard.

Режим чрезвычайного положения в японской столице и восьми других мегаполисах должен был закончиться 31 мая. Но его отмену пришлось отложить, поскольку число случаев заболевания COVID-19 остаётся высоким, а медицинские системы продолжают испытывать перегрузки, заявил премьер-министр Ёсихиде Суга.

Ранее в этом месяце Ассоциация практикующих врачей Токио предупредила, что больницы в Токио «переполнены» на фоне резкого роста инфекций. Но Суга и его правительство по-прежнему полны решимости провести соревнования. Международный олимпийский комитет также заверяет, что Игры состоятся, даже если чрезвычайное положение в японской столице сохранится, обращает внимание Evening Standard.

К настоящему моменту в Стране восходящего солнца зарегистрировано около 730 тыс. заболеваний и более 12,7 тыс. смертей от коронавируса. Программа вакцинации тормозится из-за бюрократических ошибок и перебоев с поставками. Только 2,3% населения были полностью привиты, и текущий этап, направленный на иммунизацию пожилых японцев, не планируется завершить до начала Игр в июле, утвердждается в статье.

На фоне продолжающейся пандемии иностранцам запретили присутствовать на Играх ещё несколько месяцев назад. Но накануне президент оргкомитета Сэйко Хасимосто намекнула, что даже японским болельщикам может быть отказано в посещении соревнований, подчёркивает издание. «Нам нужно избежать ущерба для местных медицинских служб. Мы должны принять это во внимание, прежде чем согласовывать количество зрителей»,  заявила она.



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