Как удалить с ткани пятна от ополаскивателя. Поможет мыло и шампунь: простая инструкция

Ополаскиватели смягчают белье и придают ему свежесть. Но иногда кондиционеры оставляют пятна на ткани. Они выглядят как следы жира. Как убрать их? Существует способ, который поможет вам быстро и просто избавиться от пятен. В статье мы поделимся инструкцией.

Что вам понадобится

Вам понадобится всего 3 простых домашних средства:

кусок туалетного мыла;шампунь для волос;жидкость для мытья посуды.

Выбирайте обычное белое мыло и натуральный шампунь. Эти средства не должны содержать красящих компонентов, чтобы не оставлять дополнительных пятен на ткани.

Несколько шагов по удаления пятна

Смочите участок с пятном водой. Тщательно протрите проблемную область кусочком мыла. Постирайте вещь, не используя кондиционер.

Если пятно не исчезло после стирки, то нанесите на него жидкость для мытья посуды. Вотрите состав в ткань пальцами. Повторите стирку без ополаскивателя.

Есть пятно остается, то используйте шампунь. Нанесите каплю этого средства на загрязнение. Втирайте шампунь в пятно пальцами. Еще раз постирайте одежду без кондиционера.

Во время стирки старайтесь использовать максимальную температуру воды, которая допустима для данного вида ткани. Следы от ополаскивателя лучше растворяются в теплой или горячей воде.

Как предотвратить появление пятен

Чаще всего пятна появляются, если вы переусердствовали с количеством кондиционера для белья. Когда вы наливаете ополаскиватель в отсек стиральной машины, то смешивайте его с водой в равных частях. Это поможет кондиционеру равномерно распределиться и предотвратит появление пятен.

Если ваша стиральная машина не снабжена дозатором для ополаскивателя, то вы можете приобрести его и установить. Это поможет вам отмерить необходимое количество средства. Но дозатор должен соответствовать конструкции вашей стиралки.

Вы можете заменить фабричный ополаскиватель для одежды белым уксусом. Этот простой и доступный продукт не оставляет пятен и устраняет неприятные запахи. Налейте чашку этого средства в отсек для ополаскивателя стиральной машины или непосредственно в барабан перец циклом полоскания. По желанию добавьте в уксус 1-2 капли вашего любимого эфирного масла. Это придаст белью приятный аромат.

Заключение

Остатки ополаскивателя не только оставляют пятна, но и накапливаются на белье. Это делает ткань тусклой, а также ухудшает впитывающую способность полотенец. Поэтому кондиционер следует использовать не постоянно, а через каждую вторую или третью стирку.