Как аккуратно убрать прилипшие леденцы с ковра. Готовим ложку, уксус, пятновыводитель и следуем инструкции

Судя по отзывам, многие любят карамель, которая считается одной из самых популярных начинок. Однако очень досадно, когда она попадает на ковер и оставляет на нем следы. Убрать эти пятна довольно проблематично, но возможно. Есть очень действенный способ, о котором хочу вам рассказать в данной статье.

Подготовительные действия

Очистить ковер от следов карамели будет легко, если выполнять работу поэтапно. Сначала подготовьте ложку и мягкую ткань. Также вам следует обзавестись пятновыводителем и уксусом. Еще потребуется холодная вода.

Алгоритм действий

Теперь увлажните холодной водой участок, который вы планируете очистить. Это необходимо для того, чтобы растворился сахар, который связывает лакомство с ковровой поверхностью. Когда будет достигнут нужный эффект, начинайте осторожно отрывать леденцы. На данном этапе используйте ложку. Желательно, чтобы на волокнах не осталось частичек конфет. Стоит отметить, что после данной процедуры на изделии еще останутся пятна. В таком случае вам пригодится пятновыводитель. Этим средством хорошенько обработайте проблемные участки. Далее нужно промокнуть пятновыводитель сухой тканью, чтобы средство впиталось вместе с остатками загрязнения. При этом меняйте ткань, чтобы начинка не попадала на уже очищенную поверхность. Уксусом промочите в последнюю очередь.

Завершающий этап

Когда пятно будет полностью удалено, место нужно будет протереть обычной водой. Смочите ею мягкую ткань и смойте остатки уксуса. Все, теперь вам остается вытереть ковер насухо. Для этой цели используйте сухую ткань. Промокните ею ковер и оставьте на несколько часов, чтобы он окончательно высох.

В заключение

Может быть так, что данный способ не даст нужный результат. В таком случае попробуйте обработать другим чистящим средством. Очень важно не использовать горячую воду.