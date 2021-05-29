Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти

Украине грозит будущее страны третьего мира – нищета и эскадроны смерти, сообщил киевский политолог Андрей Золотарев.

Золотарев осудил политику президента Украины Владимира Зеленского, которая разрушает социальное государство и ведет к деиндустриализации. Эта политика, по мнению политолога, делит граждан на «правильных» и «неправильных», переписывает историю. В результате страна неизбежно скатывается до состояния стран третьего мира как в экономике, так и в политике.

«Со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал UkrLife.

Напомним, Золотарев заявлял, что из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный.