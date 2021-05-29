Названо самое популярное у россиян мороженое

Самым популярным видом мороженого в 2020 году в РФ стал пломбир, свидетельствует результат исследования компании NielsenIQ.

При этом чаще всего покупают мороженое в вафельном стаканчике (28,1% продаж), хотя в 2020 году «покупательский интерес к нему стал снижаться». «Летом продажи вафельных стаканчиков в натуральном выражении замедлились, и по итогам года динамика оказалась отрицательной», – приводит РИА «Новости» текст исследования.

Далее в рейтинге идут эскимо (рост продаж на 3,8% в 2020 году) и рожок (снижение продаж на 3,5%). Отмечается рост продаж мороженого в больших упаковках из-за олее частого домашнего потребления на фоне ситуации с коронавирусом.

В мае–сентябре 2020 года, когда реализуется более половины (58%) товарооборота мороженого, его продажи в натуральном выражении смогли достичь уровня 2019 года, а в денежном – превысили на 7,4%.

Самым продаваемым стало мороженое под брендом «Коровка из Кореновки» (четыре из десяти позиций с наибольшими продажами). Также в лидерах – бренд «Филевское» (ГК «Айсберри»), «Золотой стандарт» (Unilever), «Кузя» (ГК «Янус») и «100% настоящий классический вкус» («РосФрост»).