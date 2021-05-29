Mahindra запустит девять новых моделей в Индии к 2026 году

— Два чисто электромобиля появятся в 2025-26 гг.

— Пятидверная версия Thar к 2023 году

Сообщается, что Махиндра и Махиндра объявили о стратегии запуска продукта на ближайшие пять лет. Да, все они будут внедорожниками! Хотя некоторые модели получат запланированный фейслифтинг, есть много новых продуктов, которые автопроизводитель разработал до 2026 года. Мы подробно расскажем о каждой из них.

Уже запущенный в 2020 году и хорошо принятый индийскими покупателями автомобилей, Mahindra Thar уже дал старт планам автопроизводителя. Однако есть еще кое-что. Thar получит и более крупного пятидверного брата, но вам придется подождать еще пару лет, чтобы увидеть его на дорогах. Чтобы узнать больше о грядущем пятидверном Thar, щелкните здесь.

К 2021 году CY Mahindra готовится выпустить трехдверный XUV700, который заменит XUV500 текущего поколения. XUV700 будет предлагаться как с бензиновым, так и с дизельным двигателем и получит шести- и семиместную конфигурацию. Вы можете узнать больше о XUV700 здесь.

После запуска XUV700 будет совершенно новый Scorpio, который, вероятно, будет представлен в период с 2021 по 2022 год. Несмотря на то, что текущая модель просрочена, текущая модель по-прежнему демонстрирует хорошие показатели продаж для автопроизводителя. Предстоящий Скорпион станет большим шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью, и чтобы узнать о нем больше, нажмите здесь.

Также в разработке — подтяжка лица Болеро и подтяжка лица XUV300. Однако обновленные модели появятся не раньше 2023 года. При этом Mahindra также работает над двумя новыми моделями, которые будут опираться на монококовую архитектуру бренда и на данный момент имеют кодовые названия W620 и V201. Детали этих моделей все еще остаются в секрете и предназначены для использования на дорогах в период с 2024 по 2027 год.

В то время как Mahindra успешно заняла свои позиции в сегменте коммерческих электромобилей, этого еще предстоит увидеть в сегменте легковых автомобилей. Чтобы осуществить это, индийский производитель автомобилей представит два аккумуляторных электромобиля, которые запланированы на 2025 и 2026 годы. Несколько недель назад было также подтверждено, что KUV100NXT и XUV300 скоро получат версии без ДВС, более подробная информация о которых может быть читать здесь.