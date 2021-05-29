 

Урбанизация привела к увеличению концентрации углерода в почве

29.05.2021, 6:44, Новости дня
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Ученые исследовали химический состав почвы на территории больших городов в разных климатических зонах и пришли к неожиданному выводу. Как оказалось, в верхнем слое земли накапливается большое количество углерода.

Ранее считалось, что почва, скрытая от атмосферы и солнечного света асфальтовым или другим покрытием, наоборот, теряет углерод. Однако его много как на территории Мурманска, так и в Ростове-на-Дону.

Большая часть углерода в почве органического происхождения. Если землю покрыть асфальтом, например, то растительность на поверхности перестает развиваться. Откуда же браться углеродным соединениям? Ученые полагают, что это связано с развитием городской инфраструктуры.



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