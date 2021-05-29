Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации

Сопредседатели минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван незамедлительно предпринять шаги по деэскалации конфликта и заявили, что угроза применения силы для разрешения приграничных споров между Азербайджаном и Арменией неприемлема.

«Сопредседатели также с тревогой отмечают ряд недавних сообщений об инцидентах на недемаркированной армяно-азербайджанской границе. Использование угрозы применения силы для разрешения пограничных споров неприемлемо. Мы призываем обе стороны немедленно предпринять шаги, включая перемещение войск, для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы оказать содействие продвижению этого процесса», – цитирует заявление РИА «Новости».

Ранее в пятнице минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. Ереван опроверг эти заявления.

В четверг Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. В Баку назвали переход границы армянскими военными провокацией.

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил рассматривать инцидент как похищение, поскольку армянские военные были захвачены Азербайджаном во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Он также предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну – сопредседателя Минской группы ОБСЕ.