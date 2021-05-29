 

Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации

29.05.2021, 6:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сопредседатели минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван незамедлительно предпринять шаги по деэскалации конфликта и заявили, что угроза применения силы для разрешения приграничных споров между Азербайджаном и Арменией неприемлема.

«Сопредседатели также с тревогой отмечают ряд недавних сообщений об инцидентах на недемаркированной армяно-азербайджанской границе. Использование угрозы применения силы для разрешения пограничных споров неприемлемо. Мы призываем обе стороны немедленно предпринять шаги, включая перемещение войск, для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы мирным путем. Сопредседатели готовы оказать содействие продвижению этого процесса», – цитирует заявление РИА «Новости».

Ранее в пятнице минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. Ереван опроверг эти заявления.

В четверг Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. В Баку назвали переход границы армянскими военными провокацией.

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил рассматривать инцидент как похищение, поскольку армянские военные были захвачены Азербайджаном во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Он также предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну – сопредседателя Минской группы ОБСЕ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.02 / Задержан выстреливший из ружья в росгвардейца в КЧР мужчина

26.05 / Кулеба попросил ОБСЕ уделить больше внимания Крыму

19.05 / В Черкассах умер подросток, который месяц назад получил ранение в тире

26.12 / В Берлине произошла стрельба, одного из пострадавших доставали из воды

06.11 / В Днепре пройдет второй тур выборов мэра

26.02 / Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы

05.04 / АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей Lada в РФ на 3% в марте

24.09 / Племянница Трампа обвинила его и семью в хищении у нее десятков миллионов долларов

26.09 / Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за солнечного излучения

22.03 / Пензенский губернатор доставлен в московский изолятор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика