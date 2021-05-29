Литва после инцидента с Ryanair призвала продолжить «давление на Россию»

Страны Запада должны сохранить санкции против РФ после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он заявил, что необходимо «сохранять давление не только на Белоруссию», но и на Россию. Науседа объясняет такую позицию тем, что Москва, по его словам, «в большинстве случаев поддерживает» власти Белоруссии «как финансово, так и энергетически», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, в Литве начали расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Посольство Белоруссии в Литве забросали бутылками с краской. Также Литва предложила прекратить членство Белоруссии в Интерполе.