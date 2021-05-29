 

Участники протестов убили застрелившего демонстрантов полицейского в Колумбии

29.05.2021, 6:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В городе Кали демонстранты убили сотрудника полиции, который открыл огонь по протестующим, сообщил генпрокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо.

Сотрудник отдела технического следствия Фредди Бермудес Ортис «открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители», сообщил генпрокурор. По его словам, сам полицейский «после этих событий погиб от рук присутствующих там людей», передает РИА «Новости».

Напомним, в городе продолжаются жестокие столкновения протестующих с силовиками. Объявлен комендантский час.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / За сутки в мире коронавирусом заразилось более 630 тыс. человек

23.03 / Эксперт рассказала о формирующих легитимность выборов в Госдуму инструментах

09.04 / Власти Ирака заявили об отсутствии американских боевых подразделений в стране

20.03 / Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу

21.10 / Госдума одобрила проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР

26.10 / Необычная модель внедорожника Lada замечена в Китае

09.05 / Соловьев дал совет выступившему против парада Назарову

08.10 / Сенаторы США призвали наказать Турцию за использование С-400 против F-16

28.02 / Ракета «Союз-2» со спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

19.11 / В США впервые уничтожили баллистическую ракету залпом с корабля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика