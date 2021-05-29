Участники протестов убили застрелившего демонстрантов полицейского в Колумбии

В городе Кали демонстранты убили сотрудника полиции, который открыл огонь по протестующим, сообщил генпрокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо.

Сотрудник отдела технического следствия Фредди Бермудес Ортис «открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители», сообщил генпрокурор. По его словам, сам полицейский «после этих событий погиб от рук присутствующих там людей», передает РИА «Новости».

Напомним, в городе продолжаются жестокие столкновения протестующих с силовиками. Объявлен комендантский час.