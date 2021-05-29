Alibaba делает свою облачную ОС совместимой с архитектурой с несколькими чипами

Подразделение облачных вычислений Alibaba делает свою операционную систему Apsara совместимой с процессорами на базе Arm, x86, RISC-V и других архитектур, как сообщила компания на конференции в пятницу.

По данным исследовательской компании IDC, Alibaba Cloud — один из самых быстрорастущих предприятий китайского гиганта электронной коммерции и четвертый по величине в мире публичный облачный сервис во второй половине 2020 года.

На мировом рынке микросхем преобладают Intel x86 для персональных компьютеров и Arm для мобильных устройств. Но RISC-V, архитектура микросхем с открытым исходным кодом, конкурирующая с технологиями Arm, набирает популярность во всем мире, особенно среди китайских разработчиков. Созданный учеными Калифорнийского университета в Беркли, RISC-V открыт для всех без лицензионных или патентных сборов и, как правило, не подлежит экспортному контролю в Америке.

Запреты администрации Трампа в отношении Huawei и ее конкурента ZTE из-за соображений национальной безопасности фактически разорвали связи между китайскими телекоммуникационными гигантами и американскими технологическими компаниями, включая крупных поставщиков полупроводников.

Arm была вынуждена решить свои отношения с Huawei и заявила, что может продолжить лицензирование китайской компании, поскольку она имеет британское происхождение. Но Huawei все еще изо всех сил пытается найти фабрики, способные и позволяющие фактически производить чипы, разработанные с использованием этой архитектуры.

Санкции США привели к всплеску активности вокруг RISC-V в технологической индустрии Китая, поскольку разработчики готовятся к будущим техническим ограничениям со стороны США, а Alibaba находится в авангарде этого движения. Alibaba Cloud, Huawei и ZTE входят в число 13 основных членов RISC-V International, что означает, что они получают место в его Совете директоров и Техническом руководящем сообществе.

В 2019 году полупроводниковое подразделение компании электронной коммерции T-Head выпустило свой первый базовый процессор Xuantie 910, основанный на RISC-V и используемый для облачных периферийных приложений и приложений IoT. Если его операционная система будет работать с системами с несколькими микросхемами вместо одной основной архитектуры, это может хорошо подготовить Alibaba Cloud к будущему независимости от микросхем в Китае.

«Экосистема ИТ традиционно определялась микросхемами, но облачные вычисления коренным образом изменили это», — сказал на мероприятии Чжан Цзяньфэн, президент аналитической группы Alibaba Cloud. «Облачная операционная система может стандартизировать вычислительную мощность серверных микросхем, специализированных микросхем и другого оборудования, поэтому вне зависимости от того, основан ли чип на x86, Arm, RISC-V или аппаратном ускорителе, предложения облачных вычислений для клиентов стандартизированы и высокого качества ».

Между тем, некоторые утверждают, что движение китайских компаний к альтернативам, таким как RISC-V, означает усиление поляризации технологий и стандартов, что не идеально для глобального сотрудничества, если RISC-V не получит широкого распространения в остальном мире.