Эксперты объяснили высокий рейтинг «Единой России»

Если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, то 33% проголосовали бы за «Единую Россию», свидетельствует опрос Фонда Общественное мнение (ФОМ). Политологи объяснили высокую популярность правящей партии среди избирателей.

Директор благотворительной организации «Право и порядок », кандидат юридических наук Олег Иванников полагает, что граждане связывают с деятельностью партии власти стабилизацию экономической ситуации на фоне все еще продолжающейся пандемии, и относительно благополучную обстановку с вирусом в России. «По крайней мере, по сравнению со многими другими странами мы живем без локдауна, у нас созданы и доступны всем свои вакцины, многие категории граждан получают материальную помощь от государства. На этом фоне избиратель поддерживает действующую партию власти, и хотя у него есть запрос на новые лица в парламенте, он склонен желать сохранения политической конфигурации в целом», – считает эксперт, мнгение которого приводит Независимый общественный мониторинг.

Граждан устраивает текущий состав Госдумы, считает политолог Виталий Гаскин. «Мы видим усиление политической активности граждан – снижение числа тех, кто собирается проигнорировать выборы, рост симпатий ко всем парламентским партиям. При этом рейтинги партий малых остаются стабильно низкими. Все это говорит о том, что текущий состав парламента граждан в целом устраивает и новым игрокам будет сложно заработать очки у избирателя. На оставшейся до выборов дистанции это практически невозможно», – говорит он.

Политолог отмечает, что рейтинг «Единой России» практически равен суммарному рейтингу остальных парламентских партий. «Таким образом при рейтинге в 33% список партия получила бы около 50% мест Госдуме, распределяемых по спискам – 110-115 в из 225», – говорит эксперт.

Политолог и публицист Ильман Алипулатов уверен, что партия еще больше крепит свои позиции: «Партия будет усиливать активность: сыграют свою роль праймериз, вовлечение в кампанию новых лиц, острые вопросы, которые будут подниматься кандидатами. Параллельно будет усилена управленческая работа, решение социальных и иных наболевших проблем на местах: газификация, ремонты дорог, другие вопросы. Избиратель будет видеть реальные дела партии и в целом останется ей лоялен».

По данным соцопроса, который ФОМ провел 21- 23 мая среди 3000 респондентов в 73 регионах России, если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, предпочтения избирателей распределились бы следующим образом: 33% проголосовали бы за «Единую Россию», 13% голосов получила бы КПРФ, 11% избирателей отдали бы свои голоса ЛДПР, 8% набрала бы «Справедливая РФ – За правду». 7% избирателей готовы были бы отдать свои голоса какой-либо из непарламентских партий, однако ни одна из них в отдельности не получила бы более 1% голосов. 10% не пришли бы на выборы вообще и 1% – испортили бюллетень. 17% граждан пока не определились в своих предпочтениях.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.