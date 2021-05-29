В «Абрамцево» открылась выставка из Белоруссии «Мир детства в русском изобразительном искусстве»

В Музее-заповеднике «Абрамцево» открылась выставка «Мир детства в русском изобразительном искусстве», где представлены работы выдающихся русских художников из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь.

Выставка – совместный проект абрамцевского музея и художественного музея Белоруссии.

По словам генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Республики Беларусь Светланы Анейко, проект послужит расширению культурного сотрудничества между народами двух братских стран. Она отметила, что он стал возможен благодаря межмузейному соглашению, подписанному на форуме в Санкт-Петербурге в 2019 году, говорится в сообщении на сайте министерства культуры России.

На выставке представлены работы выдающихся русских художников А. Венецианова, В. Тропинина, В. Перова, Г. Мясоедова, В. Максимова, Е. Поленовой, Б. Кустодиева и других. Как рассказала заместитель директора по науке Музея-заповедника «Абрамцево» Елена Митрофанова, выставка охватывает почти вековой период, в экспозиции – произведения разных жанров и творческих манер, но благодаря общей теме, а, главное, отношению к ней художников, экспозиция выглядит очень органично, как единое целое. Произведения из собрания Музея-заповедника «Абрамцево» удачно дополнили коллекцию Национального художественного музея Республики Беларусь. Выставка продлится до 18 июля 2021 года.

Продолжением сотрудничества призвана стать выставка «Живописная живопись» художников объединения «Бубновый валет» из абрамцевской коллекции, которая запланирована в белорусском музее в скором времени.