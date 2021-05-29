 

Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии

29.05.2021, 4:42, Новости дня
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С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.

Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.

Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости». 

Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.



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