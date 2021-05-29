 

Disney заверила в отсутствии планов показывать в РФ мультфильм Out

29.05.2021, 4:42, Новости дня
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Пресс-служба компании Disney в РФ и СНГ сообщила, что в РФ не планировалось показывать мультфильм Out с героем нетрадиционной ориентации.

Указывается, что мультфильм «не заявлен в программе «Канала Disney». Он «не был в эфире и не планируется к показу» в России, передает ТАСС.

Напомним, Роскомнадзор предупредил канал Disney о недопустимости показа вредного для детей контента. Out – короткометражный анимационный фильм о юноше по имени Грег, планирующем совместную жизнь с бойфрендом Мануэлем.



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