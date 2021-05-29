Мнение: В России запретили 3 немецких НКО



Директор "Центра либеральной современности" Рольф Фюкс

В России закрыли три знатных либеральных клоповника.

В России запретили 3 немецких НКО

По результатам изучения поступивших материалов 26.05.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций:

– Forum Russischsprachiger Europäer e.V. («Форум русскоязычных европейцев», «ФРЕ») ФРГ;

– Zentrum für die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», «ЦЛС») ФРГ;

– Deutsch-​Russischer Austausch e.V. («Немецко-​русский обмен», «НРО») ФРГ.

В сообщении Генпрокуратуры указано, что: "их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Поскольку это вызвало возмущение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, заявившего, что это является "странным и неприемлемым", вынужден прибегнуть к рубрике

Спрашивали? Отвечаем:

. Немецкая некоммерческая неправительственная организация «Zentrum Liberale Moderne» (Центр либеральной современности, ЦЛС) создана в 2017 году и зарегистрирована по адресу: 10117, Берлин, Рейнхардтштрассе, 15. В составе акционеров Центра числятся:

– Ральф Фюкс (Ralf Fücks), управляющий ЦЛС, является депутатом Ландтага Свободного Ганзейского города Бремена и членом партии «Зеленые». Придерживается жесткой антироссийской риторики;

– Марилуизе Бек (Marieluise Beck), супруга Р. Фюкса, с 1983 по 2017 года член Бундестага, в 2005 году являлась членом комитета иностранных дел в Парламенте Германии. Была членом ПАСЕ от фракции «Альянс либералов и демократов за Европу». Специализируется на внешней политике и сфере безопасности в странах Восточной и Юго-​Восточной Европы;

– Дейдре Бергер (Deidre Berger), директор Американского Еврейского комитета в Берлине, с 1999 года в течение 15 лет работал корреспондентом NPR в Германии, Deutsche Welle, немецкой международной сети радио и телевидения, а также Monitor Radio, Еврейского телеграфного агентства и газеты «Christian Science Monitor».

– Ханс Фляйш (Hans Fleisch), адвокат, с 2005 по 2016 год – генеральный секретарь Ассоциации немецких фондов;

– Армин Хуттенлохер (Armin Huttenlocher), генеральный директор политической консалтинговой фирмы RES Public Affairs;

– Эккарт фон Клайден (Eckart von Klaeden), руководитель отдела политики и внешних отношений Daimler AG, с 1983 по 2013 годы член партии ХДС (с 1984 по 2013 – депутат Бундестага);

– Маритта Кох-​Везер (Maritta Koch-​Weser), президент экологической организации «Earth3000 GmbH»;

– Джон Корнблум (John Kornblum), американский дипломат (директор управления по Центральным европейским делам Государственного департамента США (1981-1985), заместитель посла в НАТО (1987-1991), посол и глава миссии США при ОБСЕ в Вене (1991-1994), помощник госсекретаря по делам Европы и спецпредставитель на Балканах (1995-1997), посол США в Германии (1997 – 2001). В настоящее время – международный бизнес-​консультант, проживает в Берлине;

– Александра Ламбсдорф (Alexandra Gräfin Lambsdorff), с 1993 по 2002 год – казначей Российско-​Германского форума, а также член руководящего комитета Петербургского диалога, с 1986 по 1990 год – председатель консультативного совета Фонда им. Фридриха Наумана за свободу, с 1987 по 1995 год входила в попечительский совет фонда;

– Сабина Лейтхойссер-​Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-​Schnarrenberger), член СвДП, с 1992 по 1996 и с 2009 по 2013 – министр юстиции Германии, с 2003 по 2009 год – член немецкой делегации в ПАСЕ. В 2019 году подписала «Открытое письмо против политических репрессий в России»;

– Карлин Приен (Karin Prien), член ХДС, с июня 2017 года является министром образования, науки и культуры Земли Шлезвиг-​Гольштейна;

– Герт Вайскирхен (Gert Weisskirchen), член СДПГ, с 1976 по 2009 – депутат Бундестага, политолог, специализируется по странам Восточной Европы.

В консультативный совет входят:

Юрий Андрухович (украинский писатель с антироссийской риторикой),

Евгения Белорусец (украинская художница с антироссийскими взглядами),

Марианна Биртлер (немецкий правозащитник и политик «Альянса 90-х/Зеленых», с 2000 по 2011 год занимала должность федерального уполномоченного по Штази, занималась расследованием «преступления прошлого» спецслужбами ГДР),

Светлана Ганнушкина (российская правозащитница, член Федерального политического комитета партии «Яблоко», член Совета правозащитного центра «Мемориал», до июня 2012 года член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, в 2016 году – кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко»),

Густав Грессель (старший научный сотрудник программы «Широкая Европа» берлинского офиса Европейского Совета по международным отношениям, с 2006 по 2014 год референт по политике и стратегии международной Министерства обороны Австрии),

Ребекка Хармс (член «Альянса 90/Зеленых», в Европарламенте член Комитета по вопросам парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС и заместитель Комитета по охраны окружающей среды),

Джон Эдвард Хёрбст (посол США в Узбекистане (2000—2003) и посол США на Украине (2003—2006), политолог в Атлантическом совете),

Карен Ильзе Хорн (историк, сотрудник Института немецкой экономики, член правления Совета международной политики),

Томас Кляйн-​Брокхофф (немецкий журналист и эксперт по внешней политике, с 2019 года является заместителем председателя Трансатлантической целевой группы Германского Фонда Маршалла),

Ахмад Мансур (председатель Мусульманского форума Германии),

Маркус Меккель (депутат Бундестага от СДПГ, с апреля по август 1990 года – министр иностранных дел ГДР),

Барбара Монхайм (председатель Немецко-​польско-украинского общества, ярая русофобка),

Рупрехт Поленц (член ХДС, Европейского Совета по международным отношениям, Фонд им. Конрада Аденауэра, президент Немецкого общества Восточной Европы),

Тимоти Дэвид Снайдер (член американского Совета по международным отношениям, историк, специалист по Восточной Европе).

Исходя из биографий, сложно отнести этих людей к друзьям России, скорее строго наоборот. Декларируемыми задачами являются защита открытого общества и либеральной демократии. Центр выступает за «решительный подход» к российскому правительству при Владимире Путине и рассматривает Кремль как оппонента Запада. ЦЛС описывает Украину как центральную арену конфликта между демократией и авторитаризмом. Финансирование организации осуществляется из федерального бюджета, в том числе МИД ФРГ, различных международных организаций, в том числе структур Фонда Сороса «Открытое общество», а также за счет частных пожертвований.

На главной странице сайта выложено заявления руководства ЦЛС, что Кремль сегодня является штаб-​квартирой антилиберального интернационала, сети которого тянутся по всей Европе и что Москва ставит под сомнение основы европейского миропорядка.

Основным проектом, который реализуется ЦЛС на российском направлении, является «Понимание России» . Деятельность в рамках проекта осуществляется по четырем направлениям: «Свобода Интернета», «Права человека», «Россия – Запад» и «Экологическая модернизация».

В рамках работы по направлению «Свобода Интернета» Центр обвиняет российское правительство в попытке ограничения доступа к сети Интернет. Указывается, что российские власти вводят цензуру в информационном пространстве. Давление со стороны органов власти на интернет-​провайдеров, контроль над контентом, а также возможности для всестороннего мониторинга сети постоянно растут. Партнером ЦЛС по данному направлению выступает московский культурный и научно-​образовательный центр им. Андрея Сахарова, с которым в рамках совместных мероприятий объединяются активисты двух стран и вырабатываются решения по противодействию государственному влиянию. Ситуация в России по данному направлению отражена в ряде материалов на сайте Центра. В частности, в статье эксперта Международной правозащитной организации «Agora» Дамира Гайнутдинова под названием «Как Россия отменяет свободу интернета» (https://russlandverstehen.eu/damir-​gajnutdinow-ueber-internetfreiheit-in-russland/) дискредитируются принятые российскими властями нормативно-​правовые акты в отношении ограничений использования информационного пространства, в частности сети Интернет, а также обвиняются правоохранительные органы в использовании телекоммуникационных сетей для тотального контроля за населением, тем самым нарушая гражданские права и свободы россиян.

В статье журналиста Николая Климениука «Лучшие ИТ-​корпорации, которых в Европе никогда не было» (https://russlandverstehen.eu/internetfreiheit-​in-russland-die-besten-it-konzerne-die-europa-nie-hatte/) указывается, что предпринятые государственными органами России меры не позволили российским информационным компаниям конкурировать на международной арене с крупными иностранными организациями. Манипуляция ставит задачей сформировать у читателя мнение о зависимости IТ-​специалистов от государственных органов, в первую очередь правоохранительной системы, по примеру Китая. Тем самым ключевые российские IT-​корпорации и сотовые операторы якобы находятся под государственным контролем, в том числе при тотальной слежке за гражданами страны. Кроме того, ведутся гонения иностранных корпораций в данной сфере ( но не указано, что в основе лежат требования соблюдать российские законы).

Редактор сайта «Понимание России» Николай фон Твикель разместил ряд статей: «Репрессии в России: повседневная жизнь сетевых активистов» (https://russlandverstehen.eu/repression-​russland-alltag-netzaktivisten/), «Российские активисты против регулирования Интернета» (https://russlandverstehen.eu/internetfreiheit-​konferenz-moskau-2019/). Автор сообщает "о повседневном давлении на оппозицию, введение интернет-​цензуры". Инакомыслящим якобы предъявляются произвольные обвинения за высказывания в социальных сетях, которые призывают к насилию и расовой ненависти.

Журналист «Немецкой Волны» Марина Барановская в статье «Эксперты: процедура государственной измены может поразить в России любого» (https://russlandverstehen.eu/spionomanie-​dw-artikel/) заявляет, что Правительство России пытается предотвратить распространение всей информации, которую оно считает «чувствительной". Формируется мнение об отсутствии возможности работать независимым СМИ в России ( так и запишем – мешают врать). Подчеркивается, что в складывающейся ситуации гражданскому обществу очень важна поддержка международных институтов, таких как Совет Европы и Европейский суд по правам человека.

В рамках направления «Права человека» заявлено, что положение прав человека в России в последние годы неуклонно ухудшалось. В результате НКО и активисты, оставшиеся в стране, полагаются на международную поддержку. В статье Ирины Щербаковой под названием «Нарушение международного права является следствием внутренних событий России» (https://russlandverstehen.eu/interview-​irina-scherbakowa-voelkerrechtsbruch-folge-der-machtvertikale/) указывается, что российско-​германские отношения страдают от неограниченной власти президента России, деградации демократических процессов и вмешательство в нарушение международного права в деятельность суверенного государства – Украины.

В материале «Понимание России» (https://russlandverstehen.eu/beck-​fuecks-russland-verstehen/) российские власти обвиняются в заказных убийствах бывших сотрудников спецслужб России, предавших страну, захвате Крымского полуострова в нарушение международного законодательства, а также во вмешательстве во внутреннюю политику иностранных государств. Руководители Центра Ральф Фюкс и Мариелуиза Бек осудили действия российских властей в отношении А. Навального и потребовали его скорейшего освобождения. («Петербургский диалог: Навального немедленно освободить» (https://russlandverstehen.eu/pd-​nawalny-erklaerung/).

На сайте Центра размещена статья Михаила Ходорковского под названием «Михаил Ходорковский: десять предложений для другой России» (https://russlandverstehen.eu/michail-​chodorkowski-wladimir-putin-russland-neuordnung/). Фактически Центр пытается активизировать формирование протестных настроений в российском обществе.

В рамках работы по направлению «Россия и Запад» анализируется внутренняя и внешняя политика России: выявляются якобы нарушения демократических ценностей внутри страны, а также вмешательство российской стороны во внутренние дела суверенных государств Европы (в первую очередь Германии). Россия обвиняется в поддержке антилиберальных сил и розжиге политической поляризации, систематической пропаганде и влиянии на выборы и референдумы на Западе, направленные на подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. На сайте Центра содержится ряд материалов, отражающих "агрессивную политику Российской Федерации на постсоветском пространстве", в том числе нарушающую нормы международного права (военная интервенция на Украине и аннексия Крыма). В сентябре 2020 года состоялась конференция под названием «Россия и Запад: Сближение или Новый Системный конфликт?» с участием представителей российской несистемной оппозиции.

Понять истинные цели ЦЛС можно из статей на его сайте:

– «Как Европа должна относиться к России?» (https://russlandverstehen.eu/wie_europa_mit_russland_umgehen_soll/)

– «Беларусь: Опасность впереди – Необходим ответ ЕС» (https://russlandverstehen.eu/belarus/)

– «Путинская система и политика России в отношении Запада» (https://russlandverstehen.eu/russlandkonferenz-​2018/),

– «Проверка фактов: вступит ли НАТО в Россию?» (https://russlandverstehen.eu/fuecks-​becker-faktencheck-einkreisung-russlands/),

– «Россия и Запад: нужна ли нам новая восточная политика?» (https://russlandverstehen.eu/russlandkonferenz-​2019/),

– «Стратегическое партнерство – это мираж» (https://russlandverstehen.eu/pd-​karenina-fuecks-interview/);

– «Исследование: Человек-​тень за запуском MH17» (https://russlandverstehen.eu/armin-​huttenlocher-recherche-putins-schattenmann-mh17/)

– «Когда Путин начал экспортировать хаос на Запад» (https://russlandverstehen.eu/sebastian-​christ-als-putin-begann-das-chaos-in-den-westen-zu-exportieren/)

– «Российские СМИ: оружие в информационной войне» (https://russlandverstehen.eu/susanne-​spahn-ueber-russiche-medien-in-deutschland/)

– «Релаксация и сдерживание: восточная политика 2.0?» (https://russlandverstehen.eu/vladislav-​inozemtsev-ueber-entspannung-und-containment/) подготовленная директором «Центра постиндустриальных исследований» в Москве Владиславом Иноземцевым,

– «Как разоблачить слабость Путина на Дальнем Востоке России» (https://russlandverstehen.eu/wie-​russlands-ferner-osten-dem-kreml-die-stirn-bietet-und-putins-schwache-blosstellt/) написанная председателем попечительского совета Фонда Бориса Немцова Владимиром Кара-​Мурзой,

-«Если прошлое не предисловие» (https://russlandverstehen.eu/russlandkonferenz-​2020-​schewzowa/) подготовленная российским политологом Лилией Шевцовой.

По направлению «Экологическая модернизация» деятельность Центра направлена на выработку решений по изменению климатической политики России в соответствии со стандартами европейских стран. Немецкая журналистка Инна Хартвич в статье «Изменение климата – «мозговой призрак» (https://russlandverstehen.eu/klimawandel-​ein-hirngespinst/), упрекает Россию в проведении энергетической политики, которая наносит вред окружающей среде. В статье «Изменение климата: экологические последствия Северного потока 2» американского журналиста Макса Эдвардса внимание читателей фокусируется на опасениях экологов по поводу реализации и долгосрочного использования огромного проекта и экологических последствиях его строительства, причинении невосполнимого вреда экосистеме Балтийского моря. Делается акцент на то, что 30 % населения России живет без газа, в то время как он экспортируется за рубеж. Тем самым формируется рост протестной активности населения, а также предпосылки по активизации деятельности российских и иностранных экологических активистов.

Вывод: Фактически ЦЛС выступает в качестве аналитического центра и площадки проведения мероприятий антироссийской направленности для политических сил Запада. Основная цель – дискредитация органов власти России перед мировым сообществом в целях формирования негативного имиджа России на международной арене и создания поводов для проведения враждебной политики в отношении нашей страны. Одной из основных тем для обсуждения является экономическое сдерживание России как инструмент европейской безопасности. Господ вышвыривают из России абсолютно по делу.

https://aftershock.news/?q=node/980819 – цинк

Все это отлично, но в таких случаях всегда возникает вопрос, что ж так долго ждали.

Как по мне, наличие в руководстве организации лиц состоящих в "Атлантическом Совете", Фонде "Открытое общество" и т.п. уже само по себе все прекрасно говорит об организации и ее целях.

Но в любом случае – лучше поздно, чем никогда.

PS. "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.

—