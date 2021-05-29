Facebook изменяет правила предоставления ложной информации, чтобы разрешить публикации, в которых утверждается, что Covid-19 создан человеком

На этой неделе Facebook внес несколько примечательных изменений в свою политику дезинформации, включая новости о том, что компания теперь разрешает утверждать, что Covid был создан людьми — теория, которая противоречит ранее существовавшему предположению о том, что люди заразили вирус естественным путем от животных.

«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком, из наших приложений», — сказал TechCrunch представитель Facebook. «Мы продолжаем работать с экспертами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с меняющимся характером пандемии, и регулярно обновляем нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций».

Компания корректирует свои правила в отношении дезинформации о пандемии в свете международных расследований, подтверждающих теорию о том, что вирус мог ускользнуть из лаборатории. Хотя эта теория явно имеет достаточно правдоподобия, чтобы ее можно было исследовать на данный момент, она часто переплетается с явно ложной дезинформацией о поддельных лекарствах, вышках 5G, вызывающих Covid, и совсем недавно ложным утверждением о том, что вакцина AstraZeneca имплантирует реципиентам чип Bluetooth.

Ранее на этой неделе президент Байден приказал межведомственному разведывательному отчету оценить, мог ли вирус случайно просочиться из лаборатории в Ухане, Китай. Байден назвал эту возможность одним из двух «вероятных сценариев».

«… Вскоре после того, как я стал президентом, в марте, мой советник по национальной безопасности поручил разведывательному сообществу подготовить отчет о самом последнем анализе происхождения COVID-19, в том числе о том, возникло ли оно в результате контакта человека с зараженное животное или лабораторная авария », — сказал Байден в официальном заявлении Белого дома, добавив, что нет достаточных доказательств для принятия окончательного решения.

Утверждения о том, что вирус был создан руками человека или в лаборатории, широко распространились с самых первых дней пандемии, даже несмотря на то, что научное сообщество в основном утверждало, что вирус, вероятно, перешел от инфицированного животного к человеку естественным путем. Но остается много вопросов о происхождении вируса, и США еще предстоит исключить возможность того, что вирус возник в китайской лаборатории — сценарий, который стал бы бомбой для международных отношений.

Перед изменением политики Covid Facebook объявил, что, наконец, введет более суровые наказания в отношении лиц, которые неоднократно распространяют дезинформацию. Теперь компания будет ограничивать охват новостной ленты всех сообщений из учетных записей, которые, как установлено, обычно распространяют известную дезинформацию, ограничения, которые она ранее установила для страниц, групп, учетных записей Instagram и веб-сайтов, которые неоднократно нарушают одни и те же правила.