Уменьшение биоразнообразия в дикой природе Amazon Рыболовство угрожает питанию человека

Новое исследование десятков видов диких рыб, обычно потребляемых в Перу. Amazon говорит, что люди там могут столкнуться с серьезной нехваткой питательных веществ, если продолжатся продолжающиеся потери биоразнообразия рыб. Более того, растущее использование аквакультуры и других заменителей может не компенсировать. Результаты исследования выходят далеко за рамки Amazon, поскольку разнообразие и изобилие продуктов, собранных в естественных условиях, сокращается в реках и озерах во всем мире, а также на суше. Около 2 миллиардов человек во всем мире зависят от некультивируемых пищевых продуктов; В одном только рыболовстве во внутренних водоемах занято около 60 миллионов человек, и это является основным источником белка для примерно 200 миллионов человек. Исследование появится на этой неделе в журнале. Достижения науки.

Авторы изучили обширный сельский департамент Лорето в Перу. Amazon, где большинство из 800 000 жителей едят рыбу не реже одного раза в день, или в среднем около 52 килограммов (115 фунтов) в год. Это их основной источник не только белка, но и жирных кислот и незаменимых микроэлементов, включая железо, цинк и кальций. К сожалению, этого недостаточно; четверть всех детей страдают от недоедания или задержки роста, а более пятой части женщин детородного возраста страдают дефицитом железа.

Угрозы для Amazon рыболовство, долгое время являвшееся основой как для коренных народов, так и для современного развития, легион: новые плотины гидроэлектростанций, которые загоняют большую мигрирующую рыбу (некоторые перемещаются за тысячи миль от истоков Анд до устья Атлантического океана и обратно); эрозия почвы в реки в результате обезлесения; токсичные стоки с золотых приисков; и чрезмерная эксплуатация со стороны самих рыбаков, которые изо всех сил пытаются прокормить быстрорастущее население. В Лорето объем улова не меняется; некоторые крупные мигрирующие виды уже находятся в упадке, а другие, возможно, скоро исчезнут. То же самое и в другом месте; По данным Всемирного фонда дикой природы, во всем мире треть видов пресноводных рыб находится под угрозой исчезновения, а 80 уже вымерли.

По словам исследователей, разные виды животных и растений содержат разное соотношение питательных веществ, поэтому биоразнообразие является ключом к полноценному питанию человека. «Если рыба упадет, качество рациона снизится», — сказал старший соавтор исследования Шахид Наим, директор Центра экологической устойчивости Колумбийского университета. «Сейчас ситуация определенно ухудшается, и в конечном итоге они могут оказаться на пути к краху».

Чтобы изучить рыбу региона, ведущий автор исследования, тогда еще доктор философии из Колумбии. Студент Себастьян Хейлперн совершил множество походов за покупками на оживленный рынок розничной торговли Белен в столице провинции Икитос. Он также посетил городской Amazon Речные доки, где в 3:30 утра начинается оптовая торговля. Он и другой студент купили несколько экземпляров стольких разных видов, сколько смогли найти, и в итоге получили 56 из 60, а то и некоторых основных видов пищи в регионе. К ним относятся мелкая чешуйчатая рыба, известная в местном масштабе как рактакара и юлилла; паломета блюдцеобразная (родственная пираньям); и гигантский сом, растянувшийся на шесть футов и более. (Исследователи остановились на кусках самых крупных.)

Рыба была доставлена ​​по льду в правительственную лабораторию в Лиме, ​​где каждый вид был проанализирован на содержание белка, жирных кислот и микроэлементов. Затем исследователи построили график зависимости питательной ценности каждого вида от его вероятности выживания в результате различных видов продолжающейся деградации окружающей среды. Исходя из этого, они составили несколько сценариев того, как будущий рацион людей будет затронут, поскольку различные виды выпадут из смеси.

В целом биомасса выловленной рыбы в последние годы оставалась стабильной. Однако крупные мигрирующие виды, наиболее уязвимые для деятельности человека, составляют сокращающуюся часть, и по мере их исчезновения их заменяют более мелкие местные виды. Большинство рыб содержат примерно одинаковое количество белка, поэтому это не повлияло на поступление белка. И, как выяснили исследователи, многие более мелкие рыбы на самом деле содержат более высокие уровни омега-3 жирных кислот, поэтому их поглощение может фактически увеличить эти запасы. С другой стороны, поскольку видовой состав все больше склоняется к более мелкой рыбе, запасы железа и цинка уже снижаются и будут продолжать сокращаться, говорят они.

«Как и в любой другой сложной системе, здесь есть компромисс», — сказал Хейлперн. «Некоторые вещи идут вверх, а другие падают. Но это длится только до определенного момента». Трудно предсказать, какие именно виды заполнят пробелы, оставшиеся, когда другие исчезнут, — но исследователи прогнозируют, что общая питательная ценность улова резко упадет примерно к точке, где 40 из 60 пищевых видов станут дефицитными или исчезнут. «У вас есть переломный момент, когда оставшиеся виды могут быть действительно паршивыми», — сказал Хейлперн.

Одно из возможных решений: во многих местах по всему миру, где дикие продукты, включая рыбу и мясо диких животных (например, обезьян и ящериц), сокращаются, люди все чаще обращаются к выращиваемой на фермах курице и аквакультуре — тенденция, поощряемая Всемирным банком и другими мощные организации. В Лорето это все чаще и чаще. Но в отдельном исследовании, опубликованном в марте, Хейлперн, Наим и их коллеги показывают, что это тоже подрывает питание человека.