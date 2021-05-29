С Восточного стартовала ракета «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный, сообщил Роскосмос.

Этот запуск стал восьмым для РФ в этом году. Всего же их в 2021 году ожидается 29, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Старт ракеты состоялся в 20.38 мск, передает РИА «Новости».

Аппараты будут выведены на целевую круговую орбиту высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя «Фрегата». Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов по четыре аппарата в каждом в промежутке времени с 21.57 до 0.30 мск 29 мая.

Разгонный блок «Фрегат» с спутниками OneWeb уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года.

Изначально пуск был запланирован на четверг, однако Роскосмос перенеес его на сутки по техническим причинам. Компания Arianespace сообщила, что на ракете заменят электрическое оборудование. Позже специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1б».