 

С Восточного стартовала ракета «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb

29.05.2021, 3:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный, сообщил Роскосмос.

Этот запуск стал восьмым для РФ в этом году. Всего же их в 2021 году ожидается 29, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Старт ракеты состоялся в 20.38 мск, передает РИА «Новости». 

Аппараты будут выведены на целевую круговую орбиту высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя «Фрегата». Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов по четыре аппарата в каждом в промежутке времени с 21.57 до 0.30 мск 29 мая.

Разгонный блок «Фрегат» с спутниками OneWeb уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года.

Изначально пуск был запланирован на четверг, однако Роскосмос перенеес его на сутки по техническим причинам. Компания Arianespace сообщила, что на ракете заменят электрическое оборудование. Позже специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1б».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / “Корольов / Королев”. Маск пригласил семью советского конструктора на следующий запуск SpaceX

14.08 / В мире: Лукашенко сделал выбор в пользу России

02.08 / Дневной митинг в поддержку Фургала в Хабаровске не состоялся

04.04 / Атомную энергетику пропагандируют как “зеленую”, но она тоже является источником загрязнения окружающей среды – “Екодія”

13.03 / NTD – в Якутии создали копию корабля из «Мандалорца»

01.07 / Эксперт: Голосование в РФ благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

06.05 / Лавров указал на манию безнаказанности ЕС

02.05 / “Одесса была и будет украинской”. Нацкорпус провел в Одессе Марш защитников

26.07 / Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

04.08 / Израиль предложил Ливану помощь после взрыва в порту Бейрута

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика