 

Рэпер Элджей рассказал «всю правду о задержании»

29.05.2021, 3:44, Новости дня
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Рэпер Элджей (Алексей Узенюк), которого остановили за вождение в нетрезвом виде на одном из постов ДПС в Москве, опубликовал клип на песню о случившемся.

В песне «Первая Полоса» Элджей утверждает, что якобы не был пьян, а «просто угорал». При этом его, как утверждает рэпер, «впятером качали на котлету». Также он заявил, что «поехали в больничку к сотрудникам ГАИ», он «подул им в трубочку – и там были нули». По версии Элджея, он «ловко прыгает в заголовки». «Мне нужны лишь федеральные каналы, ведь мне не помешает промо к завтрашнему треку. И по щелчку я во всех новостях», – сообщил он.

Трек опубликован на его YouTube-канале Sayonara Boy и озагалвлен «Первая Полоса (ВСЯ ПРАВДА О ЗАДЕРЖАНИИ)». Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео, так как оно содержит нецензурную лексику.

Напомним, СМИ сообщали, что у Элджея забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Артист отказывался отправлять машину на штрафстоянку и пытался избежать лишения прав. Кроме того, сообщалось, что на пост ГИБДД приехал его друг и предлагал инспекторам взятку в размере до 700 тыс. рублей, однако сотрудники МВД отказались.



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