Байден заявил о вере Си Цзиньпина в способность Китая «овладеть» США

Китайский лидер Си Цзиньпин «верит», что Китай до «3035 года» сможет «овладеть» США, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Президент США, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, заявил, что США «находятся в сражении между демократиями и автократиями». Как сообщил американский лидер, «чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу», передает ТАСС.

Байден отметил, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем «другие мировые лидеры»: «24 часа личных встреч только с ним и переводчиком. 17 тыс. миль (112,6 тыс. км) путешествий с ним в Китае и здесь». По словам Байдена, Си Цзиньпин «убежденно верит, что Китай до 2030–2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения», передает РИА «Новости».

При этом, как отмечает Fox News, Байден, видимо, оговорился и сказал «3035» вместо «2035».