Вечерние физические нагрузки лучше утренних влияют на обмен веществ

Ученые из Австралии установили, что вечерние физические нагрузки лучше влияют на обмен веществ человека, нежели утренние. По их словам, они помогают контролировать уровень глюкозы в крови в течение ночи. Результаты проведенного исследования имеют особое значение для людей, страдающих сахарным диабетом.

Авторы научной работы уверены, что главное не забыть о спорт в любое время дня. Во время проведения исследования исследователи изучили информацию о метаболическом здоровье 24 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Все они не занимались спортом и имели предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа. Ученые разделили добровольцев на три группы. Всем им предоставляли специальное питание с высоким содержанием жиров. Однако представители первой группы занимались спортом утром, второй вечером, третьей не тренировались.

Спустя пять дней исследователи заметили преимущества вечерних тренировок. Утром у таких людей снижался уровень сахара в крови и холестерин. Упражнения, выполняемые в любое время суток, способствовали улучшению кардиореспираторной работоспособности, но более поздние тренировки оказались намного полезнее.

Источник: www.popmech.ru