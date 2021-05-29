 

Вечерние физические нагрузки лучше утренних влияют на обмен веществ

29.05.2021, 3:42, Разное
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Ученые из Австралии установили, что вечерние физические нагрузки лучше влияют на обмен веществ человека, нежели утренние. По их словам, они помогают контролировать уровень глюкозы в крови в течение ночи. Результаты проведенного исследования имеют особое значение для людей, страдающих сахарным диабетом.
Авторы научной работы уверены, что главное не забыть о спорт в любое время дня. Во время проведения исследования исследователи изучили информацию о метаболическом здоровье 24 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Все они не занимались спортом и имели предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа. Ученые разделили добровольцев на три группы. Всем им предоставляли специальное питание с высоким содержанием жиров. Однако представители первой группы занимались спортом утром, второй вечером, третьей не тренировались.

Спустя пять дней исследователи заметили преимущества вечерних тренировок. Утром у таких людей снижался уровень сахара в крови и холестерин. Упражнения, выполняемые в любое время суток, способствовали улучшению кардиореспираторной работоспособности, но более поздние тренировки оказались намного полезнее.

Источник: www.popmech.ru



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