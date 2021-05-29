 

Мнение: Танкер “Рава” заблокировал Босфор

29.05.2021, 3:36, Разное
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Для тех, кому было мало недавней чудесной истории в Суэцком канале
В Босфоре из-за поломки управления начал дрейфовать огромный танкер "Рава" https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:5204322/mmsi:238019000/imo:9796743/vessel:RAVA грузоподъемностью в 115 000 тонн, в результате чего движение по проливу было остановлено, а очередь на вход в Босфор достигла десятков кораблей. Официальная причина ЧП – поломка рулевого управления на танкере.


Отслеживать можно на соответствующем сервисе https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:29.1/centery:41.1/zoom:11

Источник: Colonel Cassad



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