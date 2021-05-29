 

«Физическое насилие не применялось»

29.05.2021, 3:02, Разное
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Адвокат Софьи Сапеги встретился со своей подзащитной в изоляторе КГБ Беларуси.

Задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге разрешили встретиться со своим защитником в изоляторе КГБ Беларуси. Об этом «Би-би-си» сообщил ее адвокат Александр Филанович.

«Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации»,

, — рассказал он.

23 мая россиянка Софья Сапега летела одним рейсом с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс. Их самолет по требованию белорусских диспетчеров сел в Минске: там молодых людей задержали. Сапегу арестовали на два месяца, суд в Минске признал арест законным.

После этого провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео «допроса» Софьи, на котором она под запись «признается» в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» с персональными данными силовиков (решением суда в Гомеле признан экстремистским на территории РБ)..

После задержания девушки в Минске члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обратились главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой о помощи в освобождении россиянки. Официальный представитель МИД РФ Захарова говорила, что посольство проверяет информацию в связи о задержании гражданки РФ и находится в контакте с белорусскими правоохранителями.

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Источник: Новая газета



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