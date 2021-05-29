Выбираем холодильник: уровень шума и другие вещи, на которые стоит обратить внимание

Покупка холодильника — это немалые затраты, поэтому перед его выбором стоит знать, на какие параметры обратить особое внимание. Только тогда вы примете правильное решение и сможете насладиться функциональностью холодильника, полностью отвечающего вашим потребностям.

Вместимость — что об этом нужно знать?

Внутри холодильника должно быть достаточно места для хранения продуктов — это понятно. Но у каждой семьи свои потребности, что обязательно нужно учитывать. Достаточное пространство позволит свободно расположить еду, чтобы запахи отдельных продуктов не смешивались друг с другом и не влияли на их вкусовые качества. Лучше брать холодильник с большим количеством полочек, отсеков, контейнеров для того, чтобы разделить разные типы продуктов. Так они лучше и качественнее сохранятся.

Какие типы холодильников можно найти в магазине?

Минимальный — холодильник с высотой, достигающей 150 см. Его объем – менее 250 л, чего вполне хватает для одного человека. Стандартные холодильники — это наиболее часто выбираемая модель, которая хорошо подойдет как для маленьких, так и для больших кухонь. Их высота обычно составляет от 170 до 200 см, а ширина — в зависимости от потребностей — от 50 до 80 см. Это отличный вариант для небольших семей.

Side-by-side — самые большие модели холодильников на рынке, которые имеют двустворчатые двери. Их ширина составляет около 1 метра, что позволяет использовать большой объем места для хранения продуктов. Такие холодильники имеют объем свыше 500 л и требуются семьям с несколькими детьми либо в том случае, если необходимо хранить продукты в особых условиях.

Класс энергоэффективности и уровень шума

Холодильник — это устройство, которое работает практически непрерывно. Это связано с постоянным потреблением электроэнергии, а также с шумом, который может нарушить нормальную жизнь членов семьи. Для современных холодильников характерна установка инновационных систем охлаждения, цель которых — минимизировать потребление электроэнергии.

При покупке обратите внимание на класс энергопотребления холодильника. Каждая единица оборудования должна иметь этикетку с символом, указывающим на его экономичность. Самые энергоэффективные холодильники с зеленой этикеткой или символом A+++. Также учитывайте уровень шума. Работа холодильника в течение всего дня означает, что издаваемый шум может повлиять на ваш комфорт. Прибор не должен издавать шум громче 45 децибел.

Дополнительные функции — что выбрать?

Предлагаемые в магазинах холодильники обладают рядом интересных и практичных функций. Высокотехнологичные системы значительно продлевают свежесть продуктов, а также влияют на их очистку. При покупке обратите внимание на следующие особенности:

Функция No Frost позволяет самостоятельно регулировать уровень влажности внутри холодильника, а также предотвращает обмерзание продуктов и накопление излишков льда.

Отделение для охлажденных продуктов — это место в холодильнике, которое характеризуется другой температурой и влажностью для лучшего хранения сырого мяса, рыбы или свежих овощей.

Сигнал открытия двери — очень полезная функция, информирующая вас о том, что дверца холодильника была открыта слишком долго. Это предотвращает изменение температуры внутри него, что может снизить качество его охлаждения.

Покупка холодильника — дело серьезное, требующее немалых затрат и множества дилемм при его выборе. Важно знать самые ключевые параметры, тогда вы обязательно примете лучшее для себя решение.