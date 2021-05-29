 

GM, Wejo, поддерживаемая Palantir, станет публичной через SPAC

29.05.2021, 2:54, Разное
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Wejo, стартап по предоставлению данных о подключенных транспортных средствах, поддерживаемый GM и Palantir, планирует выйти на биржу путем слияния со специализированной компанией по приобретению Virtuoso Acquisition Corp. Соглашение, о котором было объявлено в заявлении регулирующего органа в пятницу, даст объединенной компании оценку предприятия в 800 миллионов долларов , который включает долг.

Сделка принесет Wejo 330 миллионов долларов дохода, включая 230 миллионов долларов денежных взносов от Virtuoso и 100 миллионов долларов частных инвестиций в публичный акционерный капитал, или PIPE. По словам Вейо, предыдущие стратегические инвесторы Palantir и GM поддержали сделку. Суммы этих инвестиций компания не разглашает.

Wejo работает с автопроизводителями и поставщиками первого уровня для сбора данных в режиме реального времени с датчиков, встроенных в автомобили. Облачная платформа компании собирает и нормализует данные, а затем делится этими знаниями с клиентами. По оценкам Wejo, к 2030 году рынок данных о подключенных транспортных средствах составит 500 миллиардов долларов, а обслуживаемый адресный рынок — 61 миллиард долларов, что определяется прогнозом более 600 миллионов подключенных транспортных средств по всему миру.

Веджо сказал, что денежные поступления от сделки будут полностью финансировать его пятилетний план и помогут достичь нескольких целей роста, таких как более быстрое привлечение автопроизводителей и других OEM-производителей, продолжение развертывания услуг и выход на новые рынки.



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