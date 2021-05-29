 

Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

29.05.2021, 2:46, Новости дня
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В Донбассе украинские силовики за неделю нарушили перемирие 21 раз, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин заявил, что всего за неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. «Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибрами 120, 82 и 60 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – добавил он, передает РИА «Новости».

По его словам, в результате обстрелов на западе Донецка повреждены два дома, трансформаторная подстанция и газопровод.

Ранее Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов и пулеметов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Напомним, что 7 мая украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет.



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