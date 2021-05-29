Крупнейшие российские компании испытают участников хакатона Health & Science

На футбольном стадионе в Нижнем Новгороде и на региональных площадках пройдет третий полуфинал конкурса «Цифровой прорыв 2021» – флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники хакатона Health & Science смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и госорганов.

В этом году «Цифровой прорыв» открывает офлайн-площадки в регионах, где могут зарегистрироваться участники. Главный региональный IT-хаб третьего хакатона на тему «Медицина, здравоохранение, наука» будет развернут на футбольном стадионе международного класса в Нижнем Новгороде, расположенном на Стрелке – месте слияния Оки и Волги. Участники хакатона в спортивной атмосфере смогут предложить свои решения для крупнейших игроков рынка по Mobile, анализу данных, Big Data, искусственному интеллекту и другим направлениям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общий призовой фонд хакатона – 4,5 млн рублей. После победы в тематическом хакатоне команды выйдут в финал, где решат задачи от государственных учреждений, бизнеса и стартапов. Лучшие проекты будут внедрены и реализованы.

Известны уже четыре кейса, в ближайшее время будет предложено еще несколько задач от корпораций и госорганов.

Кейс от цифрового партнера конкурса «Ростелеком»: разработка программного решения – системы самодиагностики пациента.

«Сбер» предложил кейс по разработке методологии и прототипа системы, определяющей «фронтиры» науки и технологий в целях планирования научных исследований и постановки прорывных задач технологического развития страны.

Кейс от Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского и EPAM Systems заключается в разработке детектора ковидных аномалий в ритме сердца.

OZON предлагает разработать программное решение реализации лекарственных препаратов дистанционным способом после получения телемедицинской консультации.

Правительства ЯНАО предоставило кейс по разработке сервиса оперативной экспертизы качества оказания медицинской помощи.

Об особенностях хакатона Health & Science рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров:

«Здоровье – едва ли не самое важное благо, которое у нас есть. Именно поэтому хакатон «Медицина, здравоохранение, наука» имеет особую социальную значимость. Мы помним, как в прошлом году во время самоизоляции люди были вынуждены прибегнуть к удаленным способам получения медицинской помощи, и это уже наше настоящее. Что же ждет нас в будущем? Широкое распространение получат предиктивная и персонализированная медицина, AR–ассистенты и другие MedTech-проекты. Другая особенность этого хакатона – обустройство главного регионального IT-хаба на футбольном стадионе международного класса в Нижнем Новгороде. Это будет очень масштабно: команды смогут почувствовать себя настоящими звездами, собирающими стадионы. Поэтому призываю всех участников прийти в коворкинги и почувствовать эту незабываемую атмосферу командного кодинга», – сказал он.

Подать заявки на хакатон можно до 13 июня. Впереди еще 6 полуфиналов: «Медицина и здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Финансы, банкинг, страхование».