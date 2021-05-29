 

Сына Байдена поймали на лжи о наркотиках

29.05.2021, 2:46, Новости дня
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Сын президента США Хантер Байден рассказал, что употреблял крэк с экс-главой Вашингтона Мэрионом Бэрри, сообщают СМИ.

Daily Mail приводит запись беседы. На ней голос, который, как утверждает издание, принадлежит сыну Джо Байдена, заявляет: «Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри». Издание пишет, что Байден-младший употреблял наркотик, когда учился на втором курсе Джорджтаунского университета.

Указывается, что запись 2019 года получена с ноутбука Хантера Байдена, который утверждал, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил университет, передает РИА «Новости».

Мэрион Бэрри занял пост мэра Вашингтона в 1978 году, после чего трижды переизбирался. Его репутация пострадала из-за наркотиков, в 1990 году политика приговорили к шести месяцам тюрьмы за их хранение.

В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.



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