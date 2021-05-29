Мнение: Условия работы

Чудесное у историка Циденкова

Условия работы.

Рапорт коменданта продмаршрута И.П. Межинского:

"5 ноября 1922 принял продмаршрут от ст. Бойня до Симферополя. На пролете от Харькова до ст. Марефы были вскрыты три вагона. На ст. Марефы вагоны отцеплены для проверки груза. Эти вагоны были вскрыты бандитами, с которыми я вступил в перестрелку. Охрана и кондукторы разбежались и я остался один. На ст. Марефа агента ГПУ не оказалось, т.к. он отравился ловить бандитов. Всю дорогу я ехал без теплушки на тормозе. Если в будущем не будет предоставлена теплушка и хотя-бы 3-4 надежных красноармейца, то я буду вынужден просить о переводе меня на другу работу, т.к. при таких условиях работать невозможно".

https://www.facebook.com/grig.cid/posts/4436375496374752 – цинк

И еще.

ПИСЬМО СОТРУДНИКА ПОСОЛЬСТВА США В МОСКВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОССОВЕТА: «Я ПОНЯЛ, ЧТО БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭТОЙ СТРАНЕ»

Сотрудник военного атташата посольства США в Москве сержант американской армии Джеймс М. Мак-Миллин обратился на днях к председателю Московского Совета депутатов трудящихся с письмом следующего содержания:

«Мэру города Москвы

От сержанта армии Соединённых Штатов, шифровальщика военного атташиата американского посольства в Москве.

Два года тому назад я приехал в СССР из США, где я родился, воспитывался и получил образование. Я был далёк от политики, которая является сейчас оружием конгрессменов, сенаторов и дельцов в их постоянной борьбе за личную наживу и власть.

Живя в США, я не представлял себе, что имеется правительственная система, подобная существующей в СССР, при которой заботятся о простом человеке и которая направлена на постоянное улучшение условий современной жизни и культуры народа. Меня возмущало, что некоторые группы людей наживаются на том, что принадлежит простому народу.

Только по приезде в СССР я понял, что пороки нынешнего американского правительства являются результатом несправедливой политической системы, при которой человек может строить своё благополучие, лишь попирая другого.

Мне стало ясно, что политическая система, при которой земля, природные богатства и промышленность находятся в руках небольшой группы богачей, является величайшей несправедливостью.

Наблюдая советский народ, его образ жизни и мышления, я понял, что будущее принадлежит этой стране, в которой достижения культуры, техники и науки служат всему народу.

Капиталистам, видимо, давно стало ясно, что такая политическая система, где всё принадлежит народу, грозит им гибелью. Только этим можно объяснить злобные нападки на советскую страну со стороны американских капиталистов.

В знак протеста против антисоветской политики капиталистов, правящих в настоящее время Америкой, я отказываюсь вернуться в США и остаюсь в СССР.

Такое же письмо мною направлено послу США в Москве господину Смиту.

15 мая 1948 года. Джеймс М. Мак-Миллин

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