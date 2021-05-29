Мнение: Государственные преступники

В Оренбуржской области школьники в селе Александровка на школьную линейку вышли с плакатами, на которых были призывы к администрации отремонтировать школу. Власть обвинила всех принявших участие в этом мероприятии в проведении несанкционированного митинга. Возбуждено административное дело, оно направлено в суд. Особо указано, что несовершеннолетние дети привлекаться к ответственности не будут, однако в отношении взрослых, вовлекших детей в преступное деяние, может быть применен штраф в размере 30 тысяч рублей по двум протоколам о вовлечении несовершеннолетних и об организации несанкционированного публичного мероприятия.

Фашизм в России приобретает абсурдные формы. Впрочем, любой фашизм абсурден и предельно антинароден. Почему российский должен быть другим, неясно.

Требование отремонтировать школу — абсолютно законное и логичное. И по всей видимости, никаких иных способов достучаться до власти воров у детей просто нет. Другой вопрос, что это бессмысленно: режим с гораздо большим энтузиазмом отнесется к помощи классово близким венесуэльским наркобаронам или диктаторским режимам по всему миру, чем к ремонту школы в российском селе.

Дети же должны привыкать к тому, что они в своей стране с детства живут в долг перед бандитами, захватившими страну. И будут выплачивать его до самой смерти.

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