 

Россия установила рекорд безаварийных космических пусков

29.05.2021, 2:18, Новости дня
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Россия осуществила 59 безаварийных космических пусков подряд, это рекордный для современной истории страны результат, сообщают информационные агентства.

Рекордным стал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный, передает РИА «Новости».

Напомним, этот запуск стал восьмым для РФ в 2021 году. Всего же их в 2021 году ожидается 29. Изначально пуск был запланирован на четверг, однако Роскосмос перенес его на сутки по техническим причинам.

В апреле состоялся 58-й подряд безаварийный пуск. Тогда РФ повторила рекорд, установленный всего раз в истории современной российской космонавтики в 1992–1993 годах.

Безаварийная серия началась после неудачного пуска 2018 года, когда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не смогли с первого раза попасть на МКС, но благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения. Овчинин и Хейг были повторно отправлены на МКС в марте 2019 года.

Для сравнения, за этот срок в мире произошли 18 аварийных космических пусков: восемь – в Китае, три – в Иране, три – в США, два – во Франции и два – в Новой Зеландии.



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