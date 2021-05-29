 

МИД Чехии обещал помочь российской школе в Праге

29.05.2021, 2:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чехия предложила РФ содействие, чтобы обеспечить работу средней школы при российском посольстве в Праге, сообщил МИД Чехии.

В МИДе заявили, что «Чехия не закрывает и не стремится закрыть» школу, в связи с чем предложила посольству содействовать в изменении статуса сотрудников школы. Сейчас они считаются сотрудниками российского посольства и могут попасть под сокращение штата. Чехия предлагает изменить их статус на иностранцев, находящихся в республике на основе выданных временных видов на жительство, передает ТАСС.

Как поясняет ведомство, «нельзя, чтобы учителя были аккредитованы» при МИДе в качестве персонала посольства, они должны обратиться «за предоставлением разрешений на пребывание» и работать на основе этих разрешений. Указывается, что так действуют «все международные школы в Чехии». Следует отметить, что посольство предоставляет возможность обучения в ней и детям граждан, которые не являются его сотрудниками.

Во вторник глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж встретился с послом РФ Александром Змеевским, который обратился за поддержкой в изменении статуса педагогов и технических служащих школы. Пражский град, как проинформировала его пресс-служба, пообещал содействие.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для жителей Белоруссии

31.12 / Китай обвинили в оплате нападений на военных США в Афганистане

26.10 / Щербина: Результаты местных выборов – Сталинград для “Слуги народа”. Партия власти становится на траекторию “Нашей Украины”

04.07 / Обвинения в адрес НБУ в отсутствии возможности для кредитования – безосновательны. Это дымовая завеса

05.07 / Американская поэтесса – замена флага штата Миссисипи — важный шаг в борьбе за справедливость

09.03 / “Удивительно пахнет”. Марченко в своем фильме поцеловала череп монаха

28.04 / Госдеп не исключил переговоров с Россией по стратегической стабильности

05.09 / Опубликованы данные о смарт-телевизоре Xiaomi Mi TV Horizon Edition

27.05 / Сборная Украины заняла 24-е место в рейтинге ФИФА

16.04 / Polskie Radio – бывший глава Минобороны Польши предрёк стране проблемы из-за Калининграда и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика