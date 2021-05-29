МИД Чехии обещал помочь российской школе в Праге

Чехия предложила РФ содействие, чтобы обеспечить работу средней школы при российском посольстве в Праге, сообщил МИД Чехии.

В МИДе заявили, что «Чехия не закрывает и не стремится закрыть» школу, в связи с чем предложила посольству содействовать в изменении статуса сотрудников школы. Сейчас они считаются сотрудниками российского посольства и могут попасть под сокращение штата. Чехия предлагает изменить их статус на иностранцев, находящихся в республике на основе выданных временных видов на жительство, передает ТАСС.

Как поясняет ведомство, «нельзя, чтобы учителя были аккредитованы» при МИДе в качестве персонала посольства, они должны обратиться «за предоставлением разрешений на пребывание» и работать на основе этих разрешений. Указывается, что так действуют «все международные школы в Чехии». Следует отметить, что посольство предоставляет возможность обучения в ней и детям граждан, которые не являются его сотрудниками.

Во вторник глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж встретился с послом РФ Александром Змеевским, который обратился за поддержкой в изменении статуса педагогов и технических служащих школы. Пражский град, как проинформировала его пресс-служба, пообещал содействие.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.