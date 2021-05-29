 

Угрозой для Украины объявлены почти 200 российских артистов

29.05.2021, 2:18, Новости дня
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Семь российских артистов включены в список лиц, которые, по мнению Киева, угрожают нацбезопасности Украины. В списке министерства культуры и информационной политики Украины сейчас почти 200 человек.

В список включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Всего в списке 199 человек, передает РИА «Новости».



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