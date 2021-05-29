Угрозой для Украины объявлены почти 200 российских артистов

Семь российских артистов включены в список лиц, которые, по мнению Киева, угрожают нацбезопасности Украины. В списке министерства культуры и информационной политики Украины сейчас почти 200 человек.

В список включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Всего в списке 199 человек, передает РИА «Новости».