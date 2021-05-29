Флаги раздора

Александр Лукашенко дал Риге повод изменить уличный декор чемпионата мира.

В начале недели в Риге и сопредельных государствах непосредственно о чемпионате мира говорили меньше всего. Там другая война пошла, что возбудило не только хоккейное сообщество, и сильно расстроило главу Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

Фото: РИА Новости

Когда четыре года назад совместная заявка Белоруссии и Латвии одержала победу за право проводить чемпионат мира-2021, Фазель пребывал в умилении: две такие разные страны, с противоположными векторами развития, а решили объединить усилия на благо великой игры. По Фазелю все складывалось идеально: хоккей выше границ и сильнее раздоров, Запад и Восток снова вместе, да и выгода, в основном за счет Минска, гарантирована, чего ИИХФ и надо было. Три года все радовались, готовясь к празднику, пока грядущий чемпионат не подвергся испытаниям с двух сторон: с одной — создал проблемы коронавирус, с другой — ближе к прошлой осени — личный друг Рене Фазеля Александр Лукашенко собственной персоной. Счет на табло президентских выборов был не в пользу вечного лидера нации, но за пультом сидели его люди, и ситуация в стране мгновенно перестала быть томной.

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турнир у Минска отобрали, но этим дело ограничиться не могло. Не таков Александр Григорьевич, чтобы после полученной пощечины подставлять другую щеку. Раньше он только над своим народом измывался, а теперь спецоперацией по посадкам международного рейса и оппозиционера Романа Протасевича беспардонно дотянулся до небес, не без интереса поглядывая, чем ответит мировое сообщество. То, что это было сделано в разгар отобранного чемпионата мира, я уверен — не случайность. Он хотел нарваться — и нарвался.

В Риге, правда, по представлениям Лукашенко, должно было быть тихо. Там хоккей вот пусть и играют, а недовольным Рене еще раз объяснит, что спорт вне политики. Фазель действительно объяснил, но было поздно — мэр Риги Мартиньш Стакис уже собственноручно заменил государственный красно-зеленый флаг Белоруссии на бело-красно-белый символ народного белорусского сопротивления. Сопроводив содеянное объяснением, что негоже символу государственного терроризма украшать вверенное ему городское пространство, а «ни один спорт не должен использоваться прикрытием чьих-либо преступлений». Добавив, что просто наслаждаться хоккеем после минского инцидента для него неприемлемо. Стакис, чем бы его действия ни объяснялись, поступил по совести и в пределах своей компетенции, выразив свое отношение к происходящему, но…

Флаги всех стран-участниц располагаются на перекрестке близ отеля, в котором живут участники, это подведомственная мэрская территория, влияние ИИХФ на нее не распространяется, но по-человечески понятный, и при этом эпатажный поступок мэра Риги не мог остаться без последствий — официальный флаг страны в данном контексте все-таки не просто элемент уличного декора. Белорусская оппозиция и мировая прогрессивная общественность замену приветствовали, Минск ответил высылкой всего латвийского дипкорпуса, Латвия поступила адекватно, а хоккейная федерация Белоруссии потребовала от хозяев объяснений. Оказавшийся между двух огней Рене Фазель поставил хозяев перед выбором: или вернуть официальный флаг Белоруссии на место, или снять флаг с символикой ИИХФ. Мэрия Риги легко согласилась со второй частью, убрав вообще все флаги ИИХФ из городского пространства. Стало совсем не до хоккея.

Ситуацию усугубила еще одна замена в том же самом месте — российский государственный флаг был снят с флагштока, а на его месте водрузили флаг с символикой Олимпийского комитета России,

под чьим брендом в Риге и выступает российская сборная во исполнение санкций Всемирного антидопингового агентства. Формально хозяева имели право оставить официальный российский символ, но они решили подбросить дровишек в костер, в результате чего стон перешел в вой. Возбудились главные российские патриоты из Государственной думы РФ, и небезызвестный Виталий Милонов предложил российским хоккеистам бойкотировать оставшуюся часть турнира. С другой стороны — бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, внеся в дискуссию свою лепту, призвал ИИХФ отстранить сборную Белоруссии от чемпионата мира.

Официальная РФ своих негодяев не бросает, так что подведомственной Лукашенко хоккейной сборной, да еще поддержанной Рене Фазелем, ничего, кроме возможного душевного дискомфорта, в Риге не угрожало. В хоккейном пространстве чемпионата на официальный белорусский флаг никто, естественно, не покушался.

В силу особого отношения Александра Григорьевича к хоккею среди представителей этого вида меньше всего бунтарей и противников режима, что вполне объяснимо — люди государевы, место свое знают. Но это, конечно, не повод обрушивать на сборную страны, выступающей под красно-зеленым флагом, праведный гнев — пусть отделить мух и котлет, то есть спорт от политики, в белорусском случае действительно трудно.

В среду Александр Лукашенко вальяжно объяснял собранной в Минске на пресс-конференцию лояльной аудитории, кто виноват и что делать. Вопрос про снятый в Риге государственный флаг, естественно, тоже прозвучал. Ответ был в духе «чем больше на нас давят, тем мы крепче».

Сборная Белоруссии, до этого второй раз в истории победившая шведов и отнявшая одно очко у чехов, тезис патрона увы, опровергла, сенсационно уступив тем же вечером команде Великобритании. Белорусы играли как заложники ситуации, а не как свободные люди, а британцы одержали первую за почти 60 лет победу в основное время в высшем дивизионе. И теперь, если не случится чуда, от вылета братьев по несчастью может спасти только положительный исход последней встречи группового этапа.

Согласно составленному еще под Минск расписанию матчей в группе «А», играть, как на грех, с россиянами.

Владимир Мозговой

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