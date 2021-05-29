Елена Попова была удивительной красавицей. Как она выглядит в 65 (фото)

Помните ту самую Шурочку, медсестру из фильма “Батальоны просят огня”? Красивая, молодая, своенравная. Такой запомнилась актриса Елена Попова телезрителю. Именно этот фильм принес ей всенародную славу. Но на нем, она, можно сказать, и закончилась.

Краткая биография

Будущая актриса родилась 17 апреля, в 1956 году, в Северной столице. Все детство видя перед собой танцующую в кордебалете мать, Лена решила стать балериной. Однако ни отчим, ни мама не поддержали ее в этом решении. Тогда, чтоб найти компромисс с родными, девушка останавливается на карьере актрисы.

Несмотря на то что в вуз она поступила только с третьего раза, в 1979 году она все же оканчивает ЛГИТМиК. Еще осваивая актерские тайны на 3-м курсе, девушка уже стала одной из самых главных актрис театра Г.А. Товстоногова.

Казалось бы, сбылись мечты. Но все же был один барьер, который она никак не могла переступить. Елена не могла играть злодеек, каких-то хитрых и коварных женщин. Ее постоянным амплуа была простая наивная девушка.

Пик карьеры

До выхода фильма “Батальоны просят огня” у Елены уже был огромный опыт игры на сцене театра. Но в кино она попала впервые и сразу на пьедестал звезды. Роль Шуры принесла ей небывалую славу.

И возможно, мы увидели бы еще много ролей с этой прекрасной блондинкой, если бы не одно но. Елена была слишком хорошо воспитана и понимала, что такое честь. Когда знаменитый режиссер того времени проявил к ней знаки внимания, она смогла устоять и ответить ему отказом.

Из-за банальной ненависти, эгоизма и зависти отверженный мужчина решил отомстить красавице. Закрыв ей доступ на киностудию “Ленфильм”, он даже на этом не успокоился и сделал все, чтобы она не получала приглашения и от других режиссеров.

И только в 90-х Елена Попова снова вышла из тени. Например, в фильме “Не будите спящую собаку” она отлично сыграла обольстительную Аду. Еще несколько удачных ролей ей выпали в фильме “Никаких других желаний” и “Город счастья”.

Личная жизнь

К сожалению, как и в карьере, в личной жизни у актрисы тоже были неудачные моменты.

Ее первым очень большим увлечением стал молодой Борис Гребенщиков, которого все знают уже как состоявшегося музыканта в стиле рок. Расстались они из-за мамы Елены, которая запретила им встречаться.

Следующий роман состоялся на съемочной площадке. Это был Александр Феклистов. Он же и стал отцом Андрюши, ее единственного ребенка.

В дальнейшем Елена все же стала официальной женой, но брак продлился недолго. И с тех пор она одна. Несмотря на личные неудачи, она считает себя очень счастливым человеком. Актриса прекрасно выглядит и пользуется большим успехом на театральных подмостках.