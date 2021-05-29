Борец с гриппом: вакцина на основе наночастиц, эффективная в доклинических испытаниях

Экспериментальная вакцина против гриппа, состоящая из миллиардов крошечных сферических мешочков, несущих белки, борющиеся с инфекцией, по всему телу, доказала свою эффективность в доклинических исследованиях.

Описано в исследовании, опубликованном Труды Национальной академии наук, вакцина может:

«Результаты очень обнадеживающие», — говорит старший автор исследования Джонатан Ловелл, доктор философии, доцент кафедры биомедицинской инженерии в Университете Буффало.

«Обычно вакцины против гриппа содержат либо дезактивированные микробы, вызывающие грипп, либо они основаны на ослабленных формах заболевания. Вакцина, которую мы разрабатываем, представляет собой вакцину на основе рекомбинантных белковых наночастиц, которая стимулирует сильный иммунный ответ», — говорит Ловелл.

Ключом к успеху вакцины является созданная Ловеллом и его коллегами липосома под названием кобальт-порфирин-фосфолипид или CoPoP.

Эти крошечные сферические мешочки, которые достаточно малы, чтобы их можно было рассматривать как наночастицы, образуют основу того, что известно фармацевтическим языком как платформа вакцины, которая является любой базовой технологией, используемой для разработки нескольких вакцин.

(Хотя эта платформа не является частью этого исследования, она используется в клинических испытаниях в Южной Корее в качестве кандидата на вакцину против COVID-19. Это партнерство между дочерней компанией UB POP Biotechnologies, соучредителем которой является Ловелл, и южнокорейской биотехнологической компанией EuBiologics. POP Biotechnologies также работает со Scripps Research над изучением платформы для возможной вакцины против ВИЧ.)

По отдельности эти липосомы не борются с болезнями. Но они обладают особым талантом. Они спонтанно превращают вирусные белки, которые вызывают иммунный ответ, в более мощный формат наночастиц.

«Это преобразование выгодно, потому что растворенные белки прикрепляются к поверхности липосом, где белки усиливают реакцию иммунной системы на болезнь», — говорит старший автор Мэтью Миллер, доктор философии, доцент биохимии и биомедицинских наук в Университете Макмастера.