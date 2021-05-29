 

Зеленский подписал закон, разрешающий ФЛП заниматься гостиничным бизнесом

29.05.2021, 1:48, Новости дня
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Среди прочего, закон позволяет физическим лицам – предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.

Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, заведениях питания, курортных учреждениях и тому подобное.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет Министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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