Подоляк сказал, что Украина не может принять участие в саммите НАТО “чисто по техническим соображениям”

“Количество участников международных мероприятий сегодня является предельным. То есть мы можем не принимать там участие чисто по техническим соображениям”, – сказал он.

По мнению Подоляка, в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 “встречи в любых форматах являются немного урезанными”.

Он отметил, что Украина находится в “постоянной очень существенной коммуникации” с представителями НАТО.

“То есть весь блок НАТО, все страны в той или иной мере понимают нашу позицию – что мы хотим, что мы делаем и какие потребности имеем с точки зрения безопасности ситуации в регионе. Я не думаю, что на саммите НАТО кто-то не понимает, особенно после весенней эскалации на наших границах, какую роль в европейской безопасности играет Украина. Безусловно, все наши предложения будут на столе саммита, безусловно, та или иная сторона будет активно участвовать в саммите, а это НАТО – они все эти предложения будут понимать и продвигать, то есть говорить об этом”, – добавил Подоляк.

Контекст:

Саммит НАТО запланирован 14 июня. 3 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что на этой встрече будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в НАТО.

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 8 мая заявлял, что саммит НАТО пройдет в Брюсселе без участия стран-партнеров, к числу которых относится Украина, но вопрос предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО будет обсуждаться. В ОП не исключали, что это решение могут пересмотреть и пригласить Украину.

В Североатлантическом альянсе подчеркивали, что объявят формат и повестку предстоящего саммита, когда придет время.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 мая высказал недовольство по поводу того, что Украину не пригласили на саммит. “Мы понять не можем: как можно не пригласить Украину? Как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите?” – отметил министр.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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