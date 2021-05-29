Авиационные власти США предупредили об опасности полетов над Беларусью

В уведомлении FAA для перевозчиков говорится, что авиакомпаниям нужно быть осторожными до тех пор, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси в связи с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair 23 мая и возможность повторения Беларусью аналогичных действий в будущем.

“FAA тесно сотрудничает с другими агентствами США, чтобы определить, могут ли потребоваться какие-либо дополнительные меры, и оценит отчет о международном расследовании, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, летающих в этом районе”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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