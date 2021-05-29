 

Попытка сотрудницы салона связи в Петербурге остановить грабителя попала на видео

29.05.2021, 1:22, Новости дня
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Злоумышленник в Красногвардейском районе Петербурга ограбил салон мобильной связи, сотрудница магазина попыталась остановить грабителя, однако тот скрылся. В сети появилось видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина в маске и кепке заходит в салон и направляется к витрине. Разбив стекло, злоумышленник забирает смартфоны и намеревается бежать, однако продавец закрывает перед ним дверь и пытается остановить. Несмотря на усилия девушки, грабитель скрылся.

По данным источника портала 78.ru в правоохранительных органах, мужчина украл четыре смартфона. Ограбление произошло в салоне «Теле 2» на Заневском проспекте.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга ограбили банк.



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