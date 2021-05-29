США импортировали нефть из Ирана впервые с 1991 года

Впервые с 1991 года Иран поставил нефть в США, американская сторона импортировала 33 тыс. баррелей в сутки, сообщило управление энергетической информации минэнерго США.

Поставки из РФ в США выросли в 1,8 раза по сравнению с февралем, до 22,94 млн баррелей. РФ стала второй по объему экспорта топлива, лидирует Канада, которая поставила США 139,87 млн баррелей, третье место занимает Мексика с 17,62 млн баррелей, передает ТАСС.

В марте сообщалось, что американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет. Американцы стали наращивать импорт российского сырья в 2019 году.