Шейх Мансур или Абрамович?

29 мая в финале главного клубного турнира Европы схлестнутся «Манчестер Сити» и «Челси», владельцы которых предпочитают мериться не только яхтами.

Нынешний розыгрыш престижного Кубка запомнится всем надолго. За исключением фанатов «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара», поклонники почти всех остальных европейских команд в основном следили за своими любимцами посредством антивирусных телевизоров. Впрочем, нашим коллективам поддержка безмасочных трибун не помогла, а настоящие зарубы и сенсации случались на тех красавцах-стадионах, где во время матчей слышалось эхо от стука мяча. И даже в какой-то степени символично, что в звенящей ковидной тишине уже в плей-офф вылетали основные фавориты: «Бавария» с Робертом Левандовски, «Барселона» с Лионелем Месси, «Ливерпуль» с Мохамедом Салахом. В очередной раз не дотянулись до «ушастого» кубка «Ювентус» с Криштиану Роналду и «Атлетико» с Луисом Суаресом. И субботним вечером на изумрудный газон в Лиссабоне выйдет «арабско-еврейская» парочка с Туманного Альбиона, оставившая на последнем повороте с носом «ПСЖ» и «Реал».

Мансур бен Зайд Аль Нахайян (в центре) с председателем футбольного клуба

«Манчестер Сити» Халдуном Аль Мубараком, Пепом Гвардиолой и Вилли Кабальеро.

Фото: Victoria Haydn/Manchester City FC via Getty Images

Чисто английское рандеву, если кто забыл, произойдет в третий раз. 24 месяца назад в одном из самых скучных финалов за всю историю крутого турнира «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм». А в 2008-м железный «пенсионер» Джон Терри, не удержавшись на мокром газоне «Лужников», не забил послематчевый пенальти «дьяволу» Ван дер Сару и фактически подарил победу «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что в том году удача повернулась лицом и ко второй команде из промышленного города на реке Эруэлл. Удача в лице Мансура бен Зайда Аль Нахайяна, который решил включиться в олигархический футбольный менеджер и «принял в гарем» «Манчестер Сити», дабы не отличаться от новых арабских шейхов и других плутократов.

Поначалу бакалавр политологии действовал по принципу Абрамовича и для забавы просто-напросто скупал без разбора всех самых модных кудесников в гетрах.

Рекордные для АПЛ 43 миллиона евро за Робиньо? Да пожалуйста! 53 миллиона за Давида Сильву и Самира Насри? Да легко! 62 миллиона фунтов за Серхио Агуэро и Эдина Джеко? Да нет вопросов! И спустя 44 года «горожане» под руководством Манчини вновь покорили чемпионат Англии, опередив «Юнайтед». А через сезон трюк повторили. Однако Мансур быстро понял, что для больших свершений в Европе нужны и башковитые стратеги в галстуках.

И его правая рука — Халдун Аль Мубарак, превращавший постепенно небесно-голубой «Манчестер» в мощную империю City Football Group с десятком клубов-партнеров по всему миру, пригласил на все руководящие посты опытных управленцев из «Барселоны», которые в свою очередь заманили на «Этихад» своего старого знакомого Пепа Гвардьолу. Именно с ним «Сити» завоевал три золота, семь различных английских кубков и окончательно ворвался в глобальную элиту.

Хотя даже приблизиться на расстояние вытянутой ноги к заветному «ушастому» сосуду у умненьких денежных мешков, вложивших за 13 лет в мужской пятнистый коллектив несчитанные миллиарды евро, никак не получалось. Более того, «Сити» за свое «уникальное» транжирство едва не исключили несколько лет назад из еврокубков. Но — пронесло.

…А вот Роман Абрамович, спустивший на «Челси» за время правления более 3 млрд фунтов и занимающий твердое второе место по показателю островного пятнистого мотовства, по количеству снятых скальпов шейха пока уделывает. «Пенсионеры», взявшие с Красным Ромом 18 различных трофеев (больше чем за предыдущие 99 лет истории клуба), и лигочемпионскую чашечку в 2012-м, и два серебристых сервиза за Лигу Европы в копилочку положили.

Причем Абрамович не успокаивается, постоянно меняет тренеров и на этот раз близок к тому, чтобы сорвать джекпот с Томасом Тухелем, заправившим зимой волшебным топливом синий лондонский кабриолет, ярко задавивший по ходу пьесы «Атлетико», Порту» и «Реал». Кстати, немец стал первым коучем, которому удалось шагнуть в финал главного клубного турнира Старого Света два года подряд с разными командами. Гвардьола же по итогам выпускного континентального экзамена пару раз открывал шампанское с «Барселоной» еще в эпоху Иньесты. Но любопытно, что в двух последних английских сражениях (в Кубке и первенстве страны) мастер капканов Томас укладывал креативного Хосепа и его нынешнюю бригаду на лопатки.

Тем не менее фаворитом в битве титанов прагматичные букмекеры называют «Мансити»,

имеющего, по сути, два полноценных состава и разложившего в начале мая на атомы такой же звездный, но бестолковый «ПСЖ». Правда, нельзя не отметить тот факт, что обслуживать субботнюю встречу доверено соотечественнику Гвардьолы — одиозному свистулькину Матеу Лаосу, при неоднозначном судействе которого «горожане» не единожды терпели неудачи в плей-офф.

Зато сильный ход конем сделал шейх Мансур, заявивший, что полностью оплатит болельщикам «Сити» путешествие в Португалию (на «Драгау» допустят по 6 тысяч фанатов из Манчестера и Лондона — А.У.), чем перекрыл горечь Пепа от назначения Лаоса. Роман Аркадьевич же выделять 2 миллиона фунтов на дела «хулиганские» не стал. Зато обещал в случае виктории закатить на своей яхте грандиозную вечеринку.

К слову, 163-метровое монументальное еврейское судно Eclipse длиннее плавучей виллы Topaz Его арабского Высочества на 15 метров…

Андрей Успенский

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