 

Как очистить кожаную обувь или сумку от следов травы. Деликатный способ с жидкостью для мытья посуды

29.05.2021, 1:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обувь из натуральной кожи считается самой неприхотливой и выносливой, но и она не застрахована от получения неприятных следов травы. Зеленые растения очень легко оставляют пятна на поверхностях из-за высокого содержания в них хлорофилла, который действует как краситель. К счастью, есть несколько действенных способов удалить их даже с кожаной поверхности.

Материалы и инструменты

Для работы понадобится жидкость для мытья посуды, белый уксус, вода, тряпка из мягкой ткани, спирт, ватные диски и очиститель для кожи. Следите за техникой безопасности: наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить тонкую кожу рук, и откройте окно, чтобы пары уксуса или спирта не затуманили глаза. Можно приступать. Обычно пятна от травы хорошо очищаются с помощью натуральной патоки, но ее достать довольно трудно, а вот уксус и жидкость для мытья посуды есть в распоряжении каждой хозяйки.

Уксусный раствор

Для приготовления раствора понадобится небольшая миска или чаша. Добавляем в миску часть белого уксуса, две части воды и чайную ложку жидкости для мытья посуды. Все нужно перемешать и взбить до образования плотной пены. Теперь берем мягкую чистую тряпку, обильно смачиваем раствором и наносим на пятно, производя мягкие круговые движения до полного исчезновения пятна. Хорошо просушите место смыва и только после этого надевайте свою обувь.

Спиртовой раствор

Если пятна от травы не удалось очистить уксусом, используйте тяжелую артиллерию – спирт. Берем ватный диск и смачиваем его в спирте. Но тут есть важный нюанс: спирт может стереть краску или оставить светлые пятна. Чтобы не испортить вещь, протестируйте спирт на незаметном участке. Если все нормально, приступайте к основной операции. Также для решения проблемы можно использовать средство для чистки кожи и кожаных изделий. Но тут нужно следить за тем, чтобы средство не высушило участок кожи.

Дополнительные советы и рекомендации

В обувных магазинах сейчас можно найти специальные средства для удаления с поверхности кожаных изделий чернил или искусственных красителей. Их состав достаточно силен, поэтому они также могут легко справиться с красителями натурального происхождения. И да, не пытайтесь использовать жидкость для мытья посуды в чистом виде. Это жидкость щелочная. Вступая в реакцию с растительными компонентами, она может лишь усугубить ситуацию и загнать хлорофилл в глубокие слои, а тогда очистить пятна от травы будет практически невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Скандалы: «Ростех» собирается следить за сотрудниками на «Мамбе»

08.12 / В Сети опубликовали первые трехмерные изображения смартфона OnePlus 9

30.04 / Под Петербургом произошла массовая авария

31.07 / Автомобиль Tesla Model 3 оснастили внедорожной модификацией

16.02 / Товарищ майор и другие товарищи

28.08 / Неземная жизнь на Земле

03.07 / Мнение: Эрих Мария Ремарк о своем творчестве

02.07 / Правила сотворения мира

30.03 / Ученые NASA собираются запустить «машину времени»

13.07 / Никола Пельтц показала обручальное кольцо, подаренное Бруклином Бекхэмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика