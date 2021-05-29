Буйство красок: унылое жилье превратилось в квартиру-праздник благодаря творческой владелице

Если по-настоящему захотеть, можно из любого мрачного помещения создать яркое и уютное жилище, в котором все будет настраивать на творческий лад. 50-летняя Адель Томас из Уэльса четыре года модернизировала свой дом. Мать двоих детей хотела добавить индивидуальности и яркости безликим серым стенам, в итоге получилось просто шикарное жилье. Теперь соседи и друзья приходят к хозяйке, как в музей, и не устают удивляться ее творческой жилке.

Главное — захотеть жить ярче

50-летняя Адель Томас в течение четырех лет использовала смелые мазки яркой краски и свои навыки художника, чтобы преобразить свой когда-то скучный и серый дом в Лланголлене (Уэльс). Отдельно стоящее здание, где женщина живет с мужем, 54-летним Робом, и детьми, 17-летней Руби и 13-летним Романом, теперь представляет собой поразительный центр эклектичных штрихов и ярких пятен.

Семья Адель призналась, что сначала они были шокированы ее смелой цветовой палитрой, но теперь им нравится их красочный дом. Сама женщина сказала: «Дом был гораздо более нейтральным, прежде чем я начала его преобразовывать. Так что я изменила его и сама стала намного смелее. Я думаю, что мне просто захотелось экспериментировать».

Опыт других людей вдохновляет

Адель призналась, что впервые ей пришла в голову мысль о преображении дома после просмотра нескольких роликов в Интернете. Ее вдохновили некоторые идеи, когда люди своими руками делали из простых старых вещей настоящие шедевры. В одном из своих самых первых проектов Адель пыталась адаптировать что-то потрепанное и изношенное — простую скамейку, которую она покрасила фиолетовой краской.

Женщина рассказала: «Я покрасила ее в фиолетовый цвет, чтобы дополнить свою кухню. Потом я прошла через все комнаты, пытаясь сделать немного в каждой из них и думая, что я могу сотворить дальше». Именно тогда Адель пришла идея поставить яркую оранжевую стену в их ванной комнате.

Адель сказала: «Я решила, что попробую раскрасить и проявлю немного смелости, сделав характерные стены в нескольких комнатах. Я начала с оранжевой ванной, что было шоком для всей семьи. Когда мой сын пришел из школы, он позвонил своему отцу и сказал: «Посмотри, что мама сейчас сделала». Это было начало перемен».

Семья поддерживает креативную хозяйку

Со временем семья полюбила и оценила упорный труд Адель, а ее дочь Руби даже помогла ей создать учетную запись в Instagram, чтобы женщина могла делиться своими замечательными творениями. Роб теперь даже разделяет работу над экстерьером и садом с Адель, а также создает нестандартную мебель, в том числе красиво оформленные кровати.

Особенность дома Адель отчасти заключается в том, что она смогла адаптировать его к своим вкусам, переделав многие предметы. Она сказала: «Мой путь — это адаптация вещей к моему собственному стилю и вкусу. Это использование меловой или аэрозольной краски, добавление вещей, различных материалов или даже наклеек. Это позволяет вещам вписаться в мою концепцию».

Каждая мелкая деталь важна

Для Адель важна любая мелочь, будь то перекраска старой тележки для напитков, которую она получила в качестве свадебного подарка, окрашивание некоторых старых столовых скатертей своей бабушки или нанесение искусственных марокканских плиток на камин. С годами женщина создала замечательный ассортимент стильных и ярких комнат.

Благодаря тому что она продолжала искать новые идеи, она встретила художника из Сассекса, который использовал необычную комбинацию оранжевого и бирюзового цветов. Адель изменила свою жизнь, основываясь на этой простой искре вдохновения. Она сказала: «Я думаю, что цвета, которые радуют глаз, важны. Поскольку у нас здесь часто плохая погода, я хотела что-то теплое и уютное».

Яркость во всем

Адель призналась: «Моя мама когда-то работала консультантом по цвету, я многому у нее научилась, но обычно это было больше связано с одеждой. Теперь я привношу эту яркость в интерьер». Ее усилия не остались незамеченными, и посетители ее дома даже иногда принимают его за музей.

Несмотря на смелые цветовые решения дом по-прежнему остается домом, и Адель часто не хватает ее уникального дизайна во время отпуска. Она сказала: «Я замечаю это, когда мы уезжаем в отпуск в Испанию. Там мне не хватает цвета, но мы не можем переделывать ту квартиру. Мы иногда сдаем ее в аренду, не всем нравится такая палитра».

Где бы женщина ни находилась, она всегда скучает по своему красочному дому. Она говорит: «Так приятно вернуться в наш яркий дом, сразу чувствуешь себя желанным гостем, когда заходишь внутрь». И с этим действительно трудно поспорить.